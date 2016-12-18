Напередодні новорічних свят ніщо так не утихомирює душу, як нарядити ялинку, розпалити вогонь у каміні й дивитися, як падають з неба російські космічні кораблі і військові літаки.
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Напередодні новорічних свят ніщо так не утихомирює душу, як нарядити ялинку, розпалити вогонь у каміні й дивитися, як падають з неба російські космічні кораблі і військові літаки.
Напередодні новорічних свят ніщо так не утихомирює душу, як нарядити ялинку, розпалити вогонь у каміні й дивитися, як падають з неба російські космічні кораблі і військові літаки. То шльопнеться у воду МІГ-29КУБ, то розсиплеться святковим фейєрверком вантажний корабель «Прогрес» (до речі, якраз через два дні після слів Д. Рогозіна, що «Росія вирвалася з низки образливих космічних аварій» – іноді краще жувати, чим говорити, так), то знову плюхнеться в Середземне море ще один новітній (не в тому сенсі, що недавно розроблений – цей огризок СРСР знятий з виробництва в 1999-му – а в тому, що новіше у них нічого не немає) винищувач Су-33 все з того ж багатостраждального «Адмірала Кузнєцова». Тим самим, жодного разу не зіткнувшись з протидією супротивника – у сірійських лікарень і житлових будинків, на жаль, немає засобів ППО – цей плавучий димогенератор втратив вже чверть своїх літаків. Так-так, судячи по світлині як палуби, так і ангара, їх там було всього 8 або 9 (та й ті здатні злітати лише у полегшеній конфігурації, тому як конструктори з Невського КБ не сподобилися забезпечити «Кузю» стартовими катапультами), плюс 5 гелікоптерів. Для порівняння, наш Ronald Reagan несе на борту 90 літаків і гелікоптерів, і кораблів такого класу – ядерних суперавіаносців водотоннажністю понад 100 тисяч тонн (проти кузнєцовських 43) – у нас 10 (ще один, Gerald R. Ford, вступить у лад найближчим часом, ставши родоначальником нового класу свого імені). Суперавіаносець, завдяки своїм ядерним реакторам, може борознити океани цілого світу без дозаправки більше 20 років, розвиваючи при цьому швидкість понад 30 вузлів. Російський же пожирач мазуту в кращому разі пропихтить 8000 морських миль (тобто до Америки ще дотягне, а назад вже ні) на швидкості 18 вузлів, хоча, як показує досвід, він напевно вийде з ладу набагато раніше; мало не все своє життя він провів на стоянках і в ремонтних доках, і навіть після всіх ремонтів його змучене російською специфікою експлуатації нутро не здатне розвивати проектну швидкість (що характерно, побудовані за тим же проектом кораблі, продані Китаю і Індії, нині перебувають в набагато кращому стані). Засобу електронної боротьби, комп'ютерного наведення на ціль, протиракетних і протиторпедних перешкод – ну, зрозуміло. Порівнювати радянську електроніку з американською навіть не смішно, а просто непристойно.
В цілому будь-яке авіаносне угрупування США (або Британії) потопить «Кузнєцов» зі всіма супроводжуючими його танкерами і буксирами перш, ніж там взагалі встигнуть зрозуміти, що відбувається. Хоча, як бачимо, поки що росіяни і без нашої допомоги непогано справляються із знищенням власної морської авіації. Росія – єдина країна в світі, яка з тупих гопницьких понтів (і на сміховисько решті людства) перейменувала свої Військово-повітряні сили у Повітряно-космічні; що ж, очевидно, пора назвати їх ще крутіше – легко-космічно-підводні (хоча варіант «легко-комічні» теж годиться). Не знаю, правда, наскільки реально влучати падаючими літаками і космічними кораблями по підводних човнах супротивника, але рибу так глушити точно можна.
До речі, про глушення. Російські окупанти офіційно заявили про намір глушити українське телерадіомовлення у захопленому Криму (для якого Україна будує вежу в Чонгарі Херсонської області). Так-так – все це на тлі диких істерик, влаштовуваних у Росії кожного разу, коли в Україні або Европі заборонять чергову брехливу російську пропаганду або хоч би призвуть з нею боротися. Що ж – повернення глушилок нітрохи не дивує на тлі стрімкого відновлення (а то і перепльовування) інших реалій дрімучого Совка і все нових репресій проти розповсюджувачів неугодній кремлівській хунті інформації. Так, астраханцю Ігорю Стеніну, що отримав 2 року колонії за постінг «Смерть кремлівським окупантам! Руки геть від України!» і чужий(!) репост замітки українського журналіста Петра Шуклінова, ще посилили покарання, а сочінку Оксану Севастіді (у дівоцтві Панченко, хоча важко сказати, яке прізвище зараз в Росії небезпечніше) посадили на 7 років за «державну зраду», що виразилася в тому, що перед російським нападом на Грузію в 2008 вона відправила грузинському знайомому СМС про побачений нею військовий ешелон, що йде у бік Абхазії (відмітимо, що – навіть залишаючи осторонь всю злочинність російської агресії – Севастіді працювала простою продавщицею, ніяких підписок не давала, на секретні об'єкти не проникала і просто повідомила про те, що міг побачити будь-хто). Всього ж з 2010 року в Росії були засуджені 87 грузинських й інших «шпигунів». При цьому 13 з них потрапили за грати в першому півріччі 2016-го. Особи половини засуджених невідомі, але судячи по деталях тих справ, які вдалося дізнатися, їх «вина» того ж роду, що і у Севастіді.
Це, отже, з російської точки зору – неправильна, злочинна поведінка в інформаційних мережах, підлягає суворому тюремному покаранню. А знаєте, яке правильне і патріотичне, за яке вже точно нікого не покарають? Ось таке: невідомі «доброзичливці» відправили матері Ільдара Дадіна – політзека, посадженого на 3 роки за реалізацію свого законного (навіть за драконівськими російськими нормами) права на одиночні пікети, і який зумів розповісти про жахливі тортури, яким його піддають в сучасному російському ГУЛАГу, – помилкове повідомлення про смерть її сина. Жінка потрапила до лікарні з інсультом. У якій ще країні, у якого ще народу можливо подібне?
Відносно самого Дадіна кати, перевіривши самі себе, ніяких порушень у себе не знайшли (дивно, так?) Застосування до в'язня фізичних мір і шість накладених на нього стягнень визнали правомірними, правда, з катувальної колонії ГІК-7 його від гріха етапували (куди саме – поки невідомо, і зовсім не факт, що в краще місце). Ще менше повезло ув'язненому ГІК-12 Віталієві Бунтову, якого, за милою російською традицією, судитимуть за «помилковий донос» на ментів, що цілу годину били його палицями (раніше його піддавали і іншим тортурам, зокрема, вирвали 9 нігтів, а після скарг на це – розбили палець ноги 30-кілограмовою гантеллю). Як слідство, курируване начальником УФСБ по Пермському краю А. Казачуком, пояснює сліди від ударів палиць по всьому тілу? Ви не здогадаєтеся: «Бунтов попросив сусіда по камері побити себе!» А палицю, мабуть, купив в найближчому табірному секс-шопі. Бунтов – не «політичний», він сидить за вбивство і розбій, але, по-перше, в його справі не сходяться кінці з кінцями, а по-друге, «пресувати» його почали після того, як він сам відмовився «пресувати» інших.
Зате у Москві священики РПЦ освятили автозаки. А їх колеги вимагають розширити курс «Основи релігійних культур», тому що в нинішньому вигляді він «не змінює світогляд школяра». Так, виходить, мета цього курсу – не «ознайомити дітей з релігією як частиною людської культури», як нас запевняли, а змінити їх світогляд? Треба ж, яка несподіванка.
І до речі, про дітей. Пам'ятаєте всі російські істерики щодо «російських дітей, убитих американськими усиновителями»? У реальності, як завжди, все навпаки. У м. Кроулі, Тексас, російський підліток, усиновлений американським подружжям Брюєрів ще до російської заборони, убив своїх приймальних батьків за те, що вони забороняли йому вживати наркотики і алкоголь і примушували вчитися. Убив з особливою жорстокістю і продовжував жити у будинку з трупами, поки сусіди не учули запах. Двоє його старших братів раніше покинули США, оскільки так і не змогли змиритися з необхідністю дотримуватися законів.
ЦЕ не лікується. Навіть Америкою. Доброта і терпіння тут безсилі, гірше за те – контрпродуктивні.
А зараз дресировані ватники набіжать на наш сайт накручувати мінуси моїй статті, в черговий раз доводячи мою правоту.
ЦЕ не лікується. Навіть Америкою. Доброта і терпіння тут безсилі, гірше за те – контрпродуктивні.
Коментарі
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Хай Буде!
Не зрозуміло, навіщо нам
Не зрозуміло, навіщо нам читати ці емоційні фейлетони. Що ми з них дізнаємося такого, що робить нас сильнішими чи досконалішими? Приблизно те ж саме кацапи пишуть про нас.
На мою думку, такого роду писання розслабляють, бо створюють ілюзію, що Московія сама розпадеться. Легковажне ставлення до ворога - перший крок до поразки.
Освячуйся! Озброюйся! Плодися!
Саме так і буде "розпадеться
Саме так і буде "розпадеться сама"....
Хай Буде!