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    ZN,UA
    Етнічні росіяни, які приїхали в Україну, хочуть відновлення СРСР l
    22.12.2016 - 15:27

    Дві третини українців проти відновлення СРСР. 13% відповіли, що прагнуть відновлення Радянського Союзу, ще 22% відповіли "так, але я розумію, що за сучасних умов це нереально", свідчать дані опитування Центру Разумкова.

    Якщо серед етнічних українців відповіли, що не прагнуть відновлення Радянського Союзу, 69%, то серед етнічних росіян – лише 39%.

    Якщо серед респондентів віком до 29 років не прагнуть відновлення Радянського Союзу 83%, то серед тих, кому 60 років і більше – лише 44%.

    Чим вищим є освітній рівень респондентів, тим частіше вони відповідають, що не прагнуть відновлення Радянського Союзу – від 55% серед тих, хто має незакінчену середню освіту, до 71% серед тих, хто має вищу освіту.

    Ті, хто прагне відновлення Радянського Союзу, найчастіше обґрунтовують своє прагнення тим, що за часів існування СРСР існувала впевненість у завтрашньому дні (70%), високим рівнем соціальних гарантій за радянських часів (64%), існуванням в ті часи можливості безоплатного отримання вищої освіти (58%), відсутністю безробіття (55%), достатнім матеріальним рівнем життя (53%), тим, що за радянських часів відчували гордість за велику державу у планетарному масштабі (50%), стабільністю і відсутністю збройних конфліктів (46%).

    Дослідження проведене соціологічною службою Центру Разумкова з 18 по 23 листопада 2016 року в усіх регіонах України за винятком окупованих територій серед 2015 респондентів. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.

    За даними опитування "Левада-центру", проведеного у березні 2016 року, більше половини жителів Російської Федерації (56%) жалкують про розпад Радянського Союзу. Серед населення продовжує переважати думка про те, що розпаду СРСР можна було уникнути. Так вважає 51% опитаних.
     

    Наші інтереси: 

    Етнічні ознаки даються в знаки.

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    блоґ Олена Каганець
    Гравець: 
    Олена Каганець
    68

    Коментарі

    Зображення користувача Явсе Світ.

    Отара жалкує,що із огорожі зняли колючий дріт.
    Цих любителів гулагів потрібно за кілометр не підпускати до виборчих скриньок.

    Вірю в те, що розумію.

    Зображення користувача Володимир Федько.

    Нищие молятся, молятся на то,
    Что их нищета гарантирована!
    ***
    Круговая порука мажет как копоть,
    Я беру чью-то руку, а чувствую локоть,
    Я ищу глаза, а чувствую взгляд
    Где выше голов находится зад
    За красным восходом розовый закат.
    Скованные одной, цепью связанные одной,
    Целью скованные одной, цепью связанные одной.

    Здесь суставы вялы, а пространства огромны,
    Здесь составы смяли, чтобы сделать колонны.
    Одни слова для кухонь, другие для улиц,
    Здесь сброшены орлы ради бройлерных куриц.
    И я держу равнение, даже целуясь,
    На скованных одной цепью,
    Связанных одной целью.
    Скованных одной цепью,
    Связанных одной целью.

    Можно верить и в отсутствие веры,
    Можно делать и в отсутствие дела,
    Нищие молятся, молятся на то,
    Что их нищета гарантирована.

    Здесь можно играть про себя на трубе,
    Но как не играй, всё играешь отбой.
    И если есть те, кто приходят к тебе,
    Найдутся и те, кто придёт за тобой.
    Так же скованные одной цепью,
    Связанные одной целью.
    Скованные одной цепью,
    Связанные одной.

    Здесь женщины ищут,
    Но находят лишь старость,
    Здесь мерилом работы
    Считают усталость,
    Здесь нет негодяев
    В кабинетах из кожи,
    Здесь первые на последних похожи.
    И не меньше последних
    Устали, быть может,
    Быть скованными одной цепью,
    Связанными одной целью.
    Скованными одной цепью,
    Связанными одной целью.

    Скованные одной цепью,
    Связанные одной целью.
    Скованные одной цепью,
    Связанные одной целью.
    Скованные...

    Слухати тут:
    https://www.youtube.com/watch?v=U0QuEpg4V4U

    Зображення користувача Володимир Федько.

    Нам ніколи не бути братами!..

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    Зображення користувача Володимир Федько.

    Орест Лютий попереджує...

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