Видавець зазначив, що український переклад міститиме коментарі фахівців, що дозволить перетворити пропагандистський твір на повноцінний об’єкт дослідження. Про це видавець повідомив на сайті politi.co.ua
Розсилка новинРанкова пошта
Підписатися
Видавець зазначив, що український переклад міститиме коментарі фахівців, що дозволить перетворити пропагандистський твір на повноцінний об’єкт дослідження. Про це видавець повідомив на сайті politi.co.ua
2015-го минуло рівно 70 років від смерті фюрера (20 квітня 1889 — 30 квітня 1945), тому, згідно з європейським законодавством, від 1 січня 2016 року всі написані Адольфом Гітлером тексти стали надбанням німецького народу.
Після завершення Другої світової війни союзники передали права на німецькомовне видання книги федеральній землі Баварія, яка, щоправда, відмовилася від подальших перевидань. Усі наявні копії зберігали в бібліотеках, у той час як продаж нацистського бестселера був заборонений.
Німецька влада добре підготувалася до моменту, коли авторські права на "Mein Kampf" перейдуть у публічну власність. Ще 2009 року Інститут новітньої історії у Мюнхені розпочав роботу над науковим виданням книги. Перевидання мало включити в себе анотацію, тисячі академічних коментарів, які б пояснювали роль нацистської ідеології у світовій історії.
І ось на початку січня двотомне академічне видання "Mein Kampf" уперше в післявоєнній історії ФРН з’явилося на прилавках німецьких книгарень.
Директор Мюнхенського інституту Андреас Віршинг пояснює важливість коментованого видання тим, що воно має роз’яснити молодшому поколінню німців окремі фрагменти тексту, а подекуди навіть історію нацизму.
Водночас, голова німецької спілки вчителів Йозеф Краус запропонував включити окремі витяги з "Mein Kampf" до шкільної програми старших класів.
Резонансна книга Адольфа Гітлера ще до початку Другої світової війни вийшла популярними європейськими мовами. Повний англійський переклад зробив Джеймс Мерфі 1936 року на замовлення міністерства пропаганди Третього Рейху.
У СРСР роботу над перекладом здійснив Григорій Зинов’єв – найближчий соратник Леніна у 1933 році переклав книгу, перебуваючи на засланні у казахському містечку Кустанай. Російськомовний "Mein Kampf" вийшов обмеженим накладом для вивчення партійними чиновниками й органами безпеки. Книгу повторно перевидавали вже у Російській Федерації, допоки 2010 року вона не потрапила до Федерального списку екстремістських матеріалів.
США також не залишилися осторонь. Після завершення війни видавництво "Houghton Mifflin" опублікувало переклад "Mein Kampf", який можна знайти практично в кожній американській бібліотеці. Продаж книги не забороняється – наразі вона доступна у книжкових інтернет-магазинах Amazon.com і Barnesandnoble.com.
Ізраїль здійснив переклад книги Адольфа Гітлера на іврит. Публікація була ініційована Міністерством освіти та культури Ізраїлю у 1995 році. Видання реалізовувалося з просвітницькою метою, аби більше людей могло довідатися про плани фюрера.
У 1930-х роках в середовищі українських націоналістів з’явилася ідея україномовного перекладу книги Адольфа Гітлера. Ідейний натхненник українського інтегрального націоналізму Дмитро Донцов навіть переклав окремі частини "Mein Kampf".
Коли восени 1930 року нацистська партія добилася першого серйозного успіху на виборах до рейхстагу, Крайова екзекутивна ОУН створила та поширила серед членів організації збірку перекладів окремих фрагментів книги під назвою "Моя Боротьба".
Наразі повноцінного видання "Mein Kampf" українською мовою нема. Однак нещодавно суспільно-політичне інтернет-ЗМІ politi.co.ua анонсувало вихід україномовного видання "Mein Kampf" у квітні 2016 року. Видавець зазначив, що український переклад міститиме коментарі фахівців, що дозволить перетворити пропагандистський твір на повноцінний об’єкт дослідження.
Олександр Аврамчук – бакалавр історії НаУКМА, магістрант НаУКМА та "Східних студій" Варшавського університету. Зацікавлення: історія Східно-Центральної Європи, модерне націєтворення, польсько-українські відносини.
Подано у скороченні. Повний текст.
Коментарі
Цитата:... нещодавно
?20 квітня? ;)
За добро заплатимо добром,
а за зло — по-справедливості.
Схоже на те, що це буде
Схоже на те, що це буде приємний подарунок фюреру на його день народження - від його колишніх союзників в Україні.
Освячуйся! Озброюйся! Плодися!
Дивно якось, а я колись давно
Дивно якось, а я колись давно ще будучи перший раз у Львові, а саме десь так приблизно 8 років тому назад, був натрапив на їхньому блошиному ринку саме на "Майн Кампф" українською і виглядала вона тоді мені наче як повноцінна книга, а не уривчаста.. хоча через тодішню її ціну у 200 грн. я таки не придбав її, так як у мене не було можливості її дослідити та порівняти на той час із електронною москальською повною її версією (яку я до речі так і не прочитав).
Тож виходить, що я ще нічого не втратив, якщо врахувати що її тепер точно мають видати повноцінною версією) та ще й з коментарями=))
От тільки боюся що ціна такої книги певно що буде вартувати по нинішнім цінам десь за 800 грн.=ІІ
ЦНОТЛИВІСТЬ - РОДИННИЙ ОБЕРІГ РОДУ АРІЇВ
Я теж купляв "Майн Кампф"
Я теж купляв "Майн Кампф" десь років 8-10 назад. Я чомусь тоді вирішив, що буде важко знайти цю книгу, тому спеціально виділив день на її пошук. І дуже здивувався, коли підійшовши до першої розкладки з книгами, побачив "Майн Кампф" на найвиднішому місці. Тоді в м’якій обкладинці коштувала копійки. На рівні з іншими попсовими книгами. Правда, здається, то було російське видання.
Хоча з коментарями, звичайно, цікавіше читати. Але прочитавши цю книгу раніше, не став би зараз її перечитувати. Не вартує вона того. Є багато кращих і цікавіших книг.
"Найкраще - ворог хорошого!"
Зараз поширюється практика
Зараз поширюється практика продажі електронних книг. Вони можуть бути у кілька разів дешевшими. Для нас це навіть краще, адже є можливість легко оперувати текстом (шукати, копіювати).
Освячуйся! Озброюйся! Плодися!
Я скоро взагалі осліпну і не
Я скоро взагалі осліпну і не зможу будь що читати, вже не кажучи читати з монітора якого я і так вже заледве читаю.. Крім того електронна книга немає тої магічності як паперова=) і з нею аж ніяк не відчуєш свій зв"язок із друїдами натуралами=)))
ЦНОТЛИВІСТЬ - РОДИННИЙ ОБЕРІГ РОДУ АРІЇВ
Зате можна увімкнути
Зате можна увімкнути синтезатор мови і слухати Майн Кампф як аудіокнигу.
Освячуйся! Озброюйся! Плодися!
Якраз позавчора бачив ту
Якраз позавчора бачив ту книгу , напевне там само , де і ти.На підвальній біля Федорова,що за домініканським собором.Що дивно - українською.У Львові ще не таке знайти можна на тих , як ти кажеш "блошиних" ринках.
Sapienti Sat
Якщо вже читати Майн Кампф,
Якщо вже читати Майн Кампф, то українською мовою з коментарями українських дослідників. Так би мовити, Гітлер очима українців. Бажано в контексті сучасної ситуації в Україні і світі. Наприклад, Адольф Гітлер про Верховну Раду України.
Освячуйся! Озброюйся! Плодися!
Миро Продум каже:Якщо вже
у тридцяті роки вийшов російський варіант Майн Кампфу у бібліотеці червоного командира. Ця бібліотека була цілком заідеологізована і абсолютно невідомо. в якій мірі видана книга відповідала першоджерелу. Без об'єктивного перекладу об'єктивне розуміння подій Другої світової війни неможливе.
Тут ще такий момент, що Майн
Тут ще такий момент, що Майн Кампф з коментарями, наприклад, комуністів, і Майн Кампф з коментарями фанатів Гітлера - це дві різні речі, і справлять абсолютні різні враження на читача. Тому часто коментарі - це елемент пропаганди та нав’язування певних поглядів. Краще прочитати чистий текст і скласти свою думку. Це буде набагато об’єктивніше, ніж приймати думки зацікавлених сторін.
Надіюсь, що коментатори цього видання, про яке йдеться в публікації, старалися об’єктивно все дослідити, а не щось доказати. В такому разі коментарі будуть дійсно корисними.
"Найкраще - ворог хорошого!"
Я згадала один момент
Я згадала один момент дитинства: йшли ми я і мама на поле і знайшли листівки чи навіть маленькі книжечки типу буклетів в яких повідмлялося що Гітлер любить дітей більше нічого не зберегла моя память А коли це було думаю що не пізніше 1945 року ,мені було 6 років-невже я вміла читати А листівки напевно скинули з літака хто? німці чи оунівці?Тепер мене цікавлять ці питання Звичайно буде цікаво прочитати цю книжку.Дякую .Миро за мотивацію
Ганна Голубнича каже:А
Якщо з літака, то точно оунівці. ;)))
За добро заплатимо добром,
а за зло — по-справедливості.
?Так «Mein Kampf» було видано
?Так «Mein Kampf» було видано українською мовою в цьому році чи ні? А то сайт, що займався просуванням видання, прикрили, і більш інформації щось ніякої нема. :(
За добро заплатимо добром,
а за зло — по-справедливості.