Для багатьох істориків – дослідників історії Дивізії військ СС «Галичина» важливою подією 2016 року став вихід у світ двотомника Майкла Джеймса Мельника «Історія Галицької Дивізії військ СС» англійською мовою. Перший том видання носить назву «На Східному фронті. Квітень 1943-го – липень 1944-го», другий – «Сталінська Немезіда».
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Коментарі
Молодець!
Молодець!
На жаль, в Україні, дуже мало таких людей!
Цікаво1Його батько родом з
Цікаво1Його батько родом з того села ,що я . і прізвище моє таке ж.
То може він твій родич?
То може він твій родич?
Напиши йому...