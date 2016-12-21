«Что Путина винить?
Он, как политик, всегда чувствует чаяния народа и ведёт его туда, куда народ жаждет пойти».
Александр Невзоров, российский журналист
«Что Путина винить?
Он, как политик, всегда чувствует чаяния народа и ведёт его туда, куда народ жаждет пойти».
Александр Невзоров, российский журналист
У нас, лучших людей, являющихся народной совестью — рукопожатных и неполживых, модно стало обвинять по всём Путина Владимира. Мол, это он, Путин Владимир увлёк Россию за собой в пропасть мракобесия и политической гнусности, опрокинул её в бездну фашизма и экономического краха. Я с Путина Владимира вины не снимаю. Но предлагаю для разнообразия подойти к рассмотрению и с другой стороны...
Недавно по радио услышал высказывание режиссера Сокурова, который вбросил в свет следующую мысль: «Не массы шли за Гитлером и Лениным, а наоборот. Cначала идёт преступление народа, а потом появляется небольшой, дурно пахнущий субъект, который этих ослеплённых людей куда-то увлекает».
Режиссёр Сокуров, который, наряду со мной и другими людьми, имеющими иммунитет к стадности и предпочитающими думать своей головой, имел в виду, конечно, Крым... И не стоит нас упрекать, как это часто теперь стали делать, в том, что постоянно мы этот Крым поминаем — мол, да отстаньте уже, это дела минувшие, теперь на поверхности общественного сознания лежат другие интересы, а Крым давно отошёл в сторону... Нет, ребята, это не мы вам о Крыме напоминаем! Это Крым вам о себе напоминает. Не как полуостров, а как реперная точка. Как яркая вешка на повороте истории.
Кажется, Россия на этом повороте свернула не туда.
Прав ли Сокуров?.. А ведь он не единственный, кто подобное говорит! Взять, например, умницу Невзорова, который, будучи давным-давно лютым патриотом нашего великого заснеженного королевства, собрал себя заново — собрал того нового Невзорова, которого мы видим и любим сегодня — из ледяных имперских осколков, исколовших ему всё сердце и душу. Буквально восстал из мёртвых в огне науки...
Так вот, Глебыч однажды заявил следующее (за точность цитаты не ручаюсь, передаю смысл):
«Что Путина винить? Он, как политик, всегда чувствует чаяния народа и ведёт его туда, куда народ жаждет пойти».
Когда я впервые это услышал, то подумал: Глебыч выгораживает своего питерского земляка только и исключительно из личной дружбы. А теперь думаю, что, может быть, и не только из-за личных связей.
Потому что народ в массе своей — тупой скот. Огромная толпа. Именно поэтому я народ и не люблю. Я люблю людей. И великое счастье и одновременно заслуга глобализма состоит в том, что он убивает народ, как феномен. Растаскивает его. Атомизирует. Не будет в грядущем этих тупых узколобых големов, на которых молятся и которыми клянутся политики. Народы создавала сама природа. Заключённые в географо-климатические ареалы, огромные массы homo sapiens приобретали некое единообразие, диктуемое образом существования. Причем порой это отражалось даже на морфологии тела — цвете кожи, росте, разрезе глаз. Не говоря уж о различиях ментальных и культурных.
Техносфера начала глобальной мешалкой перемешивать, разрушая, эти клейкие аморфные сгустки — преуспевая в этом более культурно и немного отставая генетически. Ничего, мы, рукопожатные либералы, подождем. Мы сами индивидуалисты и потому приветствуем отход от единообразного мнения народной массы, её разрушение. Нас тошнит от этого вот деревенского «ой, а шо люди-то скажуть!?». Мы понимаем: сковывающий монолит единообразного стадного мнения мешает жить гениям, которые всегда — индивидуальности. А ещё сваливает целые страны в пучины бед.
Вот на хрена тебе, народ, был нужен этот Крым (Судеты, Проливы и что там ещё)?
Ведь это же тупо — в современном мире иметь экстенсивное мышление барана! Да, дети и недалекие взрослые легко ведутся на шутку из фильма «Иван Васильевич меняет профессию» про Кемску волость. Они моментом смекают: нельзя волостями разбрасываться! Собирать надо! Подгребать под трон!
Это вибрирующее вожделение от собирания земель разлито по стране, и даже телеведущий Владимир Соловьев на государственном канале периодически зудит им так, что кажется вот-вот лопнет стеклянный кинескоп моего старого телевизора, доставшегося мне в наследство от Зворыкина. Народ, рупорами коего являются Путин Владимир и Соловьев Его-Тёзка, иррационально жаждет приращения земель.
А зачем, мудило? Размер имеет значение?
Ну, тогда, давайте посмотрим на Россию. Что в личном плане вам дал её огромный бесполезный размер? Бесполезный потому, что две трети России — вечная мерзлота, к использованию для постоянной жизни белого человека непригодная. Туда можно только наскакивать вахтовым методом, попутно наблюдая за жизнью незнамо зачем выдернутых из каменного (костяного) века оленеводов.
Еще 10% нашей территории — горы. Тайга, болота... По эффективной территории Россия — не очень большая странишка. Но даже имеющееся пространство она не особо использует! Гитлера хотя бы понять можно: он искал жизненного пространства и приводил конкретные цифры перенаселенности тогдашней Германии.
Но почему, роняя агрессивную слюну, так жадно трясётся за какие-то Курильские камни непутёвый русский, страна коего занимает по плотности населения место в конце второй сотни стран? Ледяная пустыня...
А возьмём экономику! По интернету гуляет картинка, на которой все страны нарисованы в соответствии со своими не географическими, а экономическими размерами. И Россию там не сразу и найдёшь. Экономический карлик. Вошь какая-то, ползущая в шерсти великанов. И при этом сколько бессмысленной агрессии от неё! Сколько безосновательных понтов! Сколько пустых слов о собственном (дутом) величии! Сколько параноидальной вони о том, что её за её духовность все ненавидят и норовят со свету сжить! ВВП стран мира. Карта-анаморфоза.
И ведь этот бред — о том, что цивилизованный мир спит и видит, как сжить со свету Расеюшку и прибрать к рукам её ископаемое дерьмо, затерянное где-то за полярным кругом, — воспринимается на полном серьёзе даже людьми с высшим образованием. У этих умников даже хватает мозгов на иронию:
— Да-да! США только и мечтают, чтобы Россия стала могучей и процветающей! Неужели вы не понимаете, что никому не нужны конкуренты!..
Действительно, такой х**ни я не понимаю. Я другое чётко осознаю: синергетический эффект общего планетарного богатства работает на всех, делая богаче всех! Выгоднее, безопаснее и приятнее жить в хорошем квартале с приличными соседями. А не быть окруженным злобной завистливой гопотой, которая того и гляди красного петуха подпустит.
Соединенные Штаты — нация торгашей, им выгодны богатые покупатели вокруг, а не тянущие руку за подачкой нищеброды. Те, кто говорит, будто Америка сеет в мире хаос, дабы решить свои экономические проблемы, просто идиоты (то есть яркие представители народа). Потому что в странах, где идёт война, не покупают «Пепси-колу», не смотрят голливудские блокбастеры, не ходят в «Макдональдс», не приобретают айфоны и «Windows», не покупают «Доджи» и «Катерпиллеры», струйные принтеры и сигареты «Мальборо», не торгуют акциями на Нью-Йоркской бирже.
Америка совершенно не желает управлять миром! Ей на это насрать! Америке важно, чтобы везде царили спокойствие и порядок, способствующие мировой торговле, а не войны, мировую торговлю разрушающие.
Однако, небритый россиянский народ с длинной щетиной, местами переходящей в короткую бороду, одетый в заплатанные ватные штаны, валенки на резиновом ходу и прожжённую в трёх местах телогрейку, стукающий алюминиевой ложкой о помятый котелок, натруженной рукой крестится на газетный портрет Ленина, висящий рядом с иконами в красном углу, и молит святого Владимира...
О чем? Может быть о комфортной жизни? О тёплом сортире? О новом свитере с оленями и виндстопперной подкладкой, в коем свитере зимним солнечным утром, выйдя из коттеджа, так радостно разгребать снег перед «Вольво»?
Хера-с-два!
— Верни мощь державе!
— Вот о чем изнутри народной головы стучит в узкий лоб больная мысль.
— Чтоб нас снова все боялися, а значит уважали!..
Не о себе молится государев холоп. О величии государства. То есть, чтобы на крахмальных скатертях Царя-батюшки не переводилась стерлядь, а золотые купола исправно бы сияли над лакированным бронированным «Мерседесом» главного попа империи. И это происходит.
Не жили никогда хорошо, как говорится, и не будете...
Александр Петрович Никонов (р. 13 августа 1964, Москва) — российский журналист и писатель-публицист.
Автор нескольких книг на общественные и исторические темы.
Джерело:
Александр Никонов. Преступление российского народа.
P.S.
Я довго роздумував… Перекладати чи не перекладати цю статтю. Нарешті схилився до думки не перекладати, щоб зберегти авторський стиль і глибину думки, що захована в тексті.
Знати, що думають росіяни про власну країну.
Коментарі
Війна із москалями завжди
Війна із москалями завжди буде без правил.
Вірю в те, що розумію.
Арійське правило СС:
Арійське правило СС:
"В бою будь жорстоким, але шляхетним".