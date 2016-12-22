Дві третини українців проти відновлення СРСР. 13% відповіли, що прагнуть відновлення Радянського Союзу, ще 22% відповіли "так, але я розумію, що за сучасних умов це нереально", свідчать дані опитування Центру Разумкова.
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Коментарі
Отара жалкує,що із огорожі
Отара жалкує,що із огорожі зняли колючий дріт.
Цих любителів гулагів потрібно за кілометр не підпускати до виборчих скриньок.
Вірю в те, що розумію.
Нищие молятся, молятся на то,
Нищие молятся, молятся на то,
Что их нищета гарантирована!
***
Круговая порука мажет как копоть,
Я беру чью-то руку, а чувствую локоть,
Я ищу глаза, а чувствую взгляд
Где выше голов находится зад
За красным восходом розовый закат.
Скованные одной, цепью связанные одной,
Целью скованные одной, цепью связанные одной.
Здесь суставы вялы, а пространства огромны,
Здесь составы смяли, чтобы сделать колонны.
Одни слова для кухонь, другие для улиц,
Здесь сброшены орлы ради бройлерных куриц.
И я держу равнение, даже целуясь,
На скованных одной цепью,
Связанных одной целью.
Скованных одной цепью,
Связанных одной целью.
Можно верить и в отсутствие веры,
Можно делать и в отсутствие дела,
Нищие молятся, молятся на то,
Что их нищета гарантирована.
Здесь можно играть про себя на трубе,
Но как не играй, всё играешь отбой.
И если есть те, кто приходят к тебе,
Найдутся и те, кто придёт за тобой.
Так же скованные одной цепью,
Связанные одной целью.
Скованные одной цепью,
Связанные одной.
Здесь женщины ищут,
Но находят лишь старость,
Здесь мерилом работы
Считают усталость,
Здесь нет негодяев
В кабинетах из кожи,
Здесь первые на последних похожи.
И не меньше последних
Устали, быть может,
Быть скованными одной цепью,
Связанными одной целью.
Скованными одной цепью,
Связанными одной целью.
Скованные одной цепью,
Связанные одной целью.
Скованные одной цепью,
Связанные одной целью.
Скованные...
Слухати тут:
https://www.youtube.com/watch?v=U0QuEpg4V4U
Нам ніколи не бути братами!..
Нам ніколи не бути братами!..
https://www.youtube.com/watch?v=jj1MTTArzPI