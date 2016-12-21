Кожен цикл завжди починається із Золотої ери. Для неї характерне найактивніше творення нового, тут найбільше динамізму і пригод. Саме таким і виявився 2016 рік. Розглянемо основні події року, що минає.
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Кожен цикл завжди починається із Золотої ери. Для неї характерне найактивніше творення нового, тут найбільше динамізму і пригод. Саме таким і виявився 2016 рік. Розглянемо основні події року, що минає.
Зимове сонцестояння є коротким періодом переходу від старого до нового кола. 21-22 грудня – час, коли найдовша ніч. Момент всесвітньої рівноваги, космічної тиші. Згідно з арійською традицією, 21-го підводимо підсумки:
Почнімо з того, що з початком 2016 року розпочався новий природно-історичний цикл. Ця подія співмірна з початком арійського циклу в 5508 році до н. е., з яким пов’язані Великий потоп (Циркумпонтійська катастрофа) і заснування Трипільської цивілізації. Про те, що старий цикл завершиться у 2015 році, попереджав професор Микола Чмихов більше двох десятиліть тому: «часом переходу до наступної епохи будуть 1996–2015 роки» (Чмихов М. О. Давня культура: Навч. посібник. К.: Либідь, 1994. С. 279–281).
З астрономічної точки зору новий цикл почався 25 грудня 2015 року, тобто за 5 днів до календарного початку 2016 року. Символічною подією переходу до нового циклу стало те, що 1 січня 2016 започатковано процес відновлення історичної пам’яті: німецький державний Інститут новітньої історії (Мюнхен) здійснив видання «Hitler, Mein Kampf. Eine kritische Edition» (Гітлер, Майн Кампф. Критичне видання). Пізнання реальної історії є необхідною умовою переходу до постіндустріальної формації.
Кожен цикл завжди починається із Золотої ери. Це час найактивнішої творчості, динамізму і пригод. Саме таким виявився 2016 рік. Розглянемо основні події року, що минає.
Нагадаємо, що у 2014 році споконвічна війна за Гартленд перейшла в активну фазу. Гібридна війна Московії проти України виступила в ролі прискорювача перетворень. Ця війна, розпочата ще в 1991 році, мала на меті розчленування України, розділення її між ЄС і РФ з наступним формуванням антиамериканського Континентального (Євразійського) блоку ЄС–РФ–Китай. Український пасіонарний спалах 2014 року зруйнував московський «бліц-кріґ», що дало можливість США відреагувати і завдати геополітичний удар у відповідь. Він полягає в перетворенні України на напіввійськову державу (Третій Гетьманат), яка виступить ядром союзу Міжмор’я. Цей союз відсіче ЄС від РФ і не допустить формування Континентального блоку (докладніше у статті Геополітична доктрина Третього Гетьманату, 2014).
Для перетворення України на Гетьманат потрібна ліквідація корупції і консолідація влади. За відсутністю в Україні впливової націоналістичної сили, проект Гетьманату здійснюється за такою схемою:
1. Надання підтримки президенту Петру Порошенку з гарантіями його особистої безпеки за умови, що він разом з США ліквідує в Україні олігархат і корупцію.
2. Формування громадянського суспільства і націоналістичної політичної сили на тлі боротьби президента Порошенка з олігархатом і корупцією.
3. Усунення від влади Порошенка через неефективність і заміна його на націоналістичного лідера, що користується народною довірою.
Деолігархізація України здійснюється згідно з політичною технологією під умовною назвою «Щурячий король». Вона реалізується у той спосіб, що надається рішуча підтримка головному олігарху, який підминає під себе своїх недавніх колег. Він це робить з ентузіазмом, адже його багатство зростає. Після того, як він передушить інших олігархів і корупціонерів, з ним завжди можна дати раду, адже працювати з одним простіше, ніж з усією зграєю.
Першим шокуючим кроком цієї технології стало електронне декларування: Чому панівний клас добровільно засвітив свою ганебну власність.
Другим шокуючим кроком стала рішуча націоналізації «Приватбанку» як перший удар по олігарху Коломойському.
Очікувані наступні кроки:
1. Консолідація системного медіаресурсу, в тому числі «1+1», в руках Президента.
2. Обов’язкове електронне декларування корпоративних прав і розкриття кінцевих бенефіціарів, тобто осіб, які отримують прибуток від власності.
3. Ліквідація інших олігархів. Єдиним олігархом в Україні має бути Президент.
4. Формування «партії громадянського суспільства» («партії волонтерів») на чолі з лідером, подібним на Дональда Трампа, і його легітимний прихід до влади.
Будь-яка масштабна ідея (наукова, політична, технологічна) у процесі свого розвитку має тенденцію проходити чотири фази:
1) генерування та популяризація ідеї або її нового бачення;
2) створення експериментального зразка (діючого прототипу, чернетки) та його випробування в екстремальних умовах;
3) руйнування зразка (кризове випробування) та його утилізація, критичний аналіз результатів експерименту;
4) синтез всього набутого досвіду, створення нової повноцінної моделі та її масове тиражування.
Принцип чотирьох фаз є т. зв. «системним принципом» – емпіричним узагальненням, сформульованим на основі тривалого досвіду вивчення різноманітних об’єктів і явищ, їх колективного осмислення і суспільної оцінки (докладніше). Як і всі інші системні принципи, Принцип чотирьох фаз є універсальним, тож приклади його застосування можна знайти в усіх сферах нашого життя.
Проте розуміння дії принципу чотирьох фаз буде неповним, якщо залишити поза кадром людський фактор. Нагадаємо, що кожна людина, попри власну неповторність, належить до одного з 16-ти типів інформаційного обміну (психотипів, або соціотипів). Ці 16 соціотипів об’єднуються у 4 четвірки персонально сумісних типів – т. зв. "квадри". Кожна з чотирьох квадр – не лише група комфорту і найкраща комбінація соціотипів для творчості, праці і відпочинку. Кожна квадра - це психоінформаційна система, для якої властиві свій унікальний світогляд, стиль життя, естетика, характер стосунків і навіть гумор.
На кожній фазі розвитку ідеї активізується відповідна квадра. Наприклад, на першій фазі має тенденцію домінувати перша квадра, світогляд якої неначе вступає в резонанс з викликом часу, а її спосіб життя ідеально відповідає завданням першої фази. У процесі розвитку ідеї ініціатива послідовно переходить від першої до другої, потім до третьої, нарешті до четвертої квадри, після чого згадана ідея знаходить своє повноцінне втілення або виходить на новий оберт еволюційної спіралі і продовжує свій розвиток з нової першої фази.
Перемога Дональда Трампа на президентських виборах в США знаменує перехід до четвертої фази і цінностей четвертої квадри. Новий президент США належить до соціотипу «інтуїтивно-етичний екстраверт», псевдо – «Психолог». Цей соціотип виконує роль програматора четвертої квадри.
Описана подія є дуже сприятливим чинником для налагодження ще тіснішого геополітичного союзу між Україною і США, оскільки Україна належить до четвертої квадри, а інтегральний соціотип українського національного характеру – «етико-інтуїтивний інтроверт», псевдо – «Миротворець» (докладніше).
США Дональда Трампа і Московія належать про протилежних, а тому конфліктних квадр. Відтак неминуче відбудеться загострення протистояння між США і РФ. США вестимуть війну за стандартами четвертої квадри, тобто комплексно, потужно і рішуче, на основі воєнної науки, до повної перемоги, тобто розчленування РФ і ліквідації Московії. Першим натяком на це є те, що серед пріоритетів у сфері безпеки Пентагон Трампа не розглядатиме Росію як проблему. Це означає, що Росія розглядається як головний ворог. Усе відбувається згідно з «Мистецтвом війни» Сунь-цзи: готуєшся до війни – побільше говори про мир: «Війна – це шлях обману. Тому, якщо ти і можеш що-небудь, показуй супротивнику, ніби не можеш, якщо ти і користуєшся чим-небудь, показуй йому, ніби ти цим не користуєшся; хоча б ти і був близько, показуй, ніби ти далеко; хоча б і був далеко, показуй, ніби ти близько... прийнявши смиренний вигляд, виклич в ньому сумнів; нападай на нього, коли він не готовий; виступай, коли він не очікує» (гл. I, п. 7).
США і Велика Британія – найближчі союзники. Вихід Великобританії з ЄС означає, що англосакси не плекають ілюзій щодо ЄС і вважають його безперспективним. Замість утримання антиамериканського і проросійського ЄС від розпаду, США і Великобританія зосередять зусилля на формуванні проамериканського і пробританського союзу Міжмор’я.
Соціотип англійського національного характеру належить до четвертої квадри і називається «логіко-сенсорний екстраверт» («Шерлок Холмс»). Цей соціотип є дуальним (повна персональна сумісність) до українського національного характеру і тотожним до української козацької лицарської культури, яка також належить до соціотипу «логіко-сенсорний екстраверт».
Для України Брекзіт означає посилення культурної і мілітарної взаємодії з Великобританією і прискорене відновлення української лицарської культури – ключового чинника формування Третього Гетьманату.
Це те, що залишається невидимим для сторонніх спостерігачів, натомість є очевидним для учасників процесу. Отже, що відбулося протягом першого року Золотої ери, що ми для себе відкрили і з’ясували?
1. Закладання основ філософії постіндустріального суспільства на основі переходу до постіндустріальної формації і формування шостої раси. Про це у статтях:
2. Практичний перехід до новітнього расотворення. Основою для формування Шостої великої раси будуть раси «аріїв» (шляхетних) і «ельфів» (безсмертних) Міжмор’я:
3. Світоглядно-релігійною основою постіндустріального переходу є «Добра Новина Ісуса Хреста, Сина Божого» – інструкція для піднесення у простір Царства божого і досягнення фізичного безсмертя:
4. Організаційною формою творення нової держави є постіндустріальна освітня система у вигляді соціальної Web 3.0-мережі Інститут Міжмор’я.
5. Об’єднуючим медіа-ресурсом для екосистеми сайтів Інституту Міжмор’я є світоглядний портал «Народний Оглядач».
Про плани на майбутнє поговоримо 22–25 грудня – згідно з порядком, закладеним в арійській нумерології Живого Слова:
Далі буде...
Підводимо підсумки минулого, плануємо майбутнє.
Коментарі
Хоча на дворі зима, але течія
Хоча на дворі зима, але течія під льодом знає про весну і рух що вона спричинить.
Світла стає все більше!
Критикуєш - пропонуй, пропонуєш - дій, дієш - відповідай за наслідки.
Це дивовижно, але американці
Це дивовижно, але американці вже почали в Україні будувати Третій Гетьманат! Треба поспішати, бо все зроблять без нас :)
Освячуйся! Озброюйся! Плодися!
"Другим шокуючим кроком стала
"Другим шокуючим кроком стала рішуча націоналізації «Приватбанку» як перший удар по олігарху Коломойському."
Є інша точка зору: вони домовились вкрасти гроші, а фінансову дірку закрити за рахунок бюджетних поступлень. Фарисейська класика.
ВС
Цей номер уже не пройде - все
Цей номер уже не пройде - все на поверхні, доведеться реагувати. Байден персонально привітав Порошенка з успішною приватизацією.
Якщо технологія "Щурячого короля" справді працює, то Коломойському буде погано.
Освячуйся! Озброюйся! Плодися!