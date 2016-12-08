Для досягнення вищого рівня розвитку треба докласти значних зусиль, проте ці зусилля не є надмірними. Наш Усесвіт створено так, щоб людина-гравець могла робити вільний ігровий вибір.
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Для досягнення вищого рівня розвитку треба докласти значних зусиль, проте ці зусилля не є надмірними. Наш Усесвіт створено так, щоб людина-гравець могла робити вільний ігровий вибір.
У статті «Три стратегії життя» ми з’ясували, що людина є універсальною істотою, яка може використовувати три типи харчування (мертва їжа, жива їжа, прана) і жити у трьох режимах – короткоживучості, довгоживучості і безсмертя. У наш час це приблизно відповідає чотирьом сходинкам розвитку втіленої духовної сутності:
1) Гомо сапієнс (людина проста, гомо сімплекс): переважно мертва їжа, короткоживучість, Простір страждань;
2) людина (гравець, гомо люденс, людина подвійна, гомо дуплекс): переважно мертва їжа, короткоживучість, Простір боротьби;
3) реалізована людина (арій, надлюдина, либідь, ганза): переважно жива їжа, довгоживучість, уявне безсмертя, Простір пригод з виходом у Простір волі;
4) боголюдина (хрестос, спас, будда, мамай): прана, повне безсмертя, Царство боже – найвищий рівень Простору волі.
Кожен з чотирьох рівнів розвитку передбачає інший тип свідомості, інший тип мислення, інший тип метаболізму, а також інший тип соціальної організації.
Для досягнення вищого рівня розвитку треба докласти значних зусиль, проте ці зусилля не є надмірні. Наш Усесвіт створено так, щоб утілена божественна сутність як людина-гравець могла робити вільний ігровий вибір. Відтак цей вибір має бути доступним для гравця згідно з афоризмом Григорія Сковороди «Слава блаженному Богу за те, що потрібне зробив неважким, а важке – непотрібним». Досягнення стану безсмертної боголюдини потрібне, адже, згідно з Євангелієм, – це релігійна мета шляхетної людини. Отже, досягнення безсмертя має бути неважким.
На прикладі трьох типів харчування ми переконалися, що перехід до того чи іншого типу нагадує процес «натискання кнопки» і вмикання відповідної програми життєдіяльності. А чи є «кнопки» для переходу на той чи інший рівень розвитку?
Почнімо з того, що людське життя – це своєрідний ігровий простір, в якому людина тяжіє до виконання обмеженої кількості архетипових ролей. Кожна така роль – це програма поведінки. Такими є рольові програми Жебрака, Ображеного, Постраждалого, Шукача, Бунтаря, Героя, Авантюриста, Лідера, Послідовника, Правителя, Мудреця, Мага, Мецената, Творця...
Усі ці ролі дрімають в душі людини – наче програми в комп’ютері. Кожну з цих ролей можна вмикати і вимикати. Одночасно може бути активовано кілька ролей. Для вмикання нової ролі зазвичай треба вимкнути якусь вже існуючу роль – з причини обмеженої «оперативної пам’яті» свого біокомп’ютера.
Передусім треба вимкнути несумісні ролі. Наприклад, перед вмиканням ролі Мага чи Правителя треба вимкнути роль Жебрака (цю роль зараз грають мільйони українців). Найпростіший спосіб видалити зі своєї підсвідомості ролі Жебрака полягає в тому, щоб активувати роль Мецената, оскільки ці дві програми несумісні. Меценат автоматично вимикає Жебрака.
Щоб стартувати роль Мецената, треба радісно і без страху робити магічні дарування на ті справи, які подобаються Всесвіту. Щоб він більше зрадів, треба щоб щиро зраділа спільнота людей, яка запалює радість Всесвіту. Тому магічні дарування треба давати 1) на великі справи, 2) щирим, світлим і вдячним людям.
Увімкнення певної архетипової ролі одразу надає людині відповідну інформацію, енергію, знання і навички для пристойного виконання цієї ролі. З одного боку, пробуджується духовний досвід попередніх втілень. Цілком можливо, що в попередніх втіленнях людина вже грала цю роль, тож треба тільки «згадати себе» і пристосувати вже наявний досвід до нових обставин земного втілення.
З другого боку, вмикається відповідний рольовий егрегор. Це нагадує ситуацію, коли людина долучається до роботи організованої структури, де кожен новачок одразу отримує для роботи необхідні знання, поточні настанови і ресурси.
Перемикання між ролями відбувається дуже швидко. Особливо яскраво це проявилося під час нинішньої війни, коли багато українців несподівано для всіх (і для себе самих!) почали ефективно виконувати зовсім нові ролі. Наприклад, коли театральний режисер чи оперний співак раптом стає справжнім бійцем – це вражає.
Існує зв’язок між ролями і просторами подій, наприклад:
Простір страждань: Жебрак, Ображений, Постраждалий, Хворий.
Простір боротьби: Бунтар, Повстанець, Воїн, Герой.
Простір пригод: Авантюрист, Мандрівник, Шоумен, Вчений, Винахідник, Дослідник, Адепт.
Простір волі: Цілитель, Маг, Мудрець, Цар, Чудотворець, Патріарх.
З цього випливає, що для просування вгору від рівня людини до надлюдини і боголюдини треба вмикати ролі, відповідні Простору пригод і Простору волі.
Як ми це робимо?
На індивідуальному рівні багато хто з нас здобув досвід самозцілення і зцілення інших людей, відтак опанував роль Дослідника, Цілителя, Адепта.
На колективному рівні структура Інституту Міжмор’я додатково активує або утверджує ролі Здобувача, Вченого, Мудреця, Патріарха (засновника демосу).
Як увімкнути потрібну роль?
Для того, щоб увімкнути ігровий архетип, треба почати гратися в нього. Якщо хочеш бути Героєм – грай у Героя, хочеш бути Меценатом – поводься як Меценат, хочеш бути Патріархом – дій наче Патріарх.
Для переходу до безсмертя дуже перспективною виглядає роль Ельфа. На цю тему є багато художньої літератури, в якій розглядаються різні аспекти життя безсмертних і святих ельфів. Головним джерелом можуть бути твори Джона Толкіна. Попри фентезійну форму, описані в його творах відомості безумовно мають раціональну основу і приховані пласти глибинних знань. Надзвичайно продуктивним може виявитися порівняльне дослідження Євангелія, «Володаря перснів» та іншої дотичної до них літератури.
Отже, щоб стати безсмертним, треба стати ельфом. А для цього треба досліджувати ельфійський спосіб життя. Ефективне дослідження передбачає постійне висування гіпотез і їх практичну перевірку. Одне слово, щоб стати ельфами, треба поводитися так, наче ми вже є ельфами. Простіше кажучи, треба грати в ельфів.
З чого почати? З перегляду кінотрилогії «Володар перснів» та наступних фільмів цього циклу.
То як, стаємо ельфами чи шо?
Продовження: Ельфійський проект, або постіндустріальна антропологія Міжмор’я
Опановуємо вищі рівні ефективності!
Коментарі
Для творчих сутностей є гарна
Для творчих сутностей є гарна новина. Перелік ролей у вищих просторах кожен охочий може розширювати: треба собі придумати нову роль і з майстерністю актора ввійти в неї.
Сидить Мамай, в кобзу грає, що замислить - то все має.
Якщо хтось грав колись в
Якщо хтось грав колись в Героїв Меча і Магії 3, то пропоную на Різдво організувати мережеву гру і обрати собі ролі ельфів.
Ти програміст свого щастя!
Я би пограв із задоволенням.
Я би пограв із задоволенням. Це хороша стратегічного, нагадує життя людини. На початку ви(оператор, дух) отримуєте героя, який має певні базові навики (душу із стартовим наповненням і фізичним тілом). Далі розвиваєте фізичні, душевні та магічні здібності героя, розробляється власну стратегію, тактику, розбудовується замки, армію...
Леонід мовив:"кщо хтось грав колись в Героїв Меча і Магії 3, то пропоную на Різдво організувати мережеву гру і обрати собі ролі ельфів."
Сидить Мамай, в кобзу грає, що замислить - то все має.
Встанови собі гру звідси:
Встанови собі гру звідси: http://toloka.to/t25660, щоб у нас були однакові версії. Інші теж можуть долучатись. На 24 грудня програмуємо мережеву гру.
Ти програміст свого щастя!
Леонід, а в убунті їх можна
Леоніде, а в убунті їх можна ставити?
Сидить Мамай, в кобзу грає, що замислить - то все має.
На xUbuntu вставновлював
На xUbuntu вставновлював через Wine.
Ти програміст свого щастя!
Якщо готовий в цю суботу
Якщо готовий в цю суботу зіграти, то знайди у скайпі manofconfident, бо приватне повідомлення у мене не спрацювало на цьому сайті.
Ти програміст свого щастя!
Чи пов'язаний Простір подій,в
Чи пов'язаний Простір подій,в якій перебуває певна людина чи народ, із їх рівнем так званої примативності.
Також потрібно додати,що система робить дуже багато,щоб силою тримати людей у низьких просторах подій.Безліч капканів і красивих картинок пекла проектуються для наших органів відчуттів,через які ці програми проходять у нашу підсвідомість.
Стаття чудова.Дякую.
Вірю в те, що розумію.
Так,буду1
Так,буду1
Не завадило б включити ще
Не завадило б включити ще один пункт - "Мушу стати ельфом". Або поставити замість "Треба подумати". "Треба подумати" для мене всеодно, що "Відчепіться...". Що тут думати? "Вгору просування без краплі вагання".
Si vis pacem, para bellum
А якщо вже хтось був
А якщо вже хтось був безсмертним ельфом,то що цей Гравець мусить знову "грати" ельфа.:)
Вірю в те, що розумію.
Кожен обирає роль до вподоби,
Кожен обирає роль до вподоби, роль ельа можна тлумачити і буквально і узагальнено як будь-яку вподобану з вищих просторів.
Сидить Мамай, в кобзу грає, що замислить - то все має.
Думаю що тільки Гравець
Думаю що тільки Гравець здатен вибирати "роль".Для решти це "лотерея".
Вірю в те, що розумію.
Знизу під статтею варто
Знизу під статтею варто додати посилання на відповідні фільми, а то я, зізнаюся, не всі їх бачив.
За добро заплатимо добром,
а за зло — по-справедливості.
А ще краще взяти і книжку
А ще краще взяти і книжку почитати. Гарні переклади видані львівським видавництвом "Астролябія".
Si vis pacem, para bellum
Ви просто читаєте мої думки.
Ви просто читаєте мої думки. :) Я так і зроблю, як підзбираю трошки грошей, щоб придбати всі твори Джона Рональда Руела Толкіна видані українською мовою.
За добро заплатимо добром,
а за зло — по-справедливості.
http://astrolabium.com.ua
Видавництво «Астролябія» поставило собі за мету видати українською мовою всі твори Джона Рональда Руела Толкіна. Посилання
"Є десь, у якійсь далекій землі, таке дерево, що шумить верховіттям у самому небі, і Бог сходить ним на землю вночі..." (М. В. Гоголь)
Важливо, що «Астролябія»
Важливо, що «Астролябія» перекладає з оригіналу, а не з російських перекладів.
Освячуйся! Озброюйся! Плодися!
Безмертя - це стан свідомості
Безсмертя - це стан свідомості - натисни кнопку!
Сидить Мамай, в кобзу грає, що замислить - то все має.