Безпілотник на фронті – очі підрозділу, кажуть інструктори. Безпілотники рятують життя, кажуть військові. Але нині на передовій більше бракує людей, які вміють безпілотниками керувати. Тому цю роботу виконують подекуди добровольці - такі, як організатори цих змагань, центр спеціальної тактичної підготовки "Білий вовк".
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