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    Максим Волобоєв, Одексій Іванченков, 5 канал
    Аеророзвідники влаштували змагання під Києвом, організатор - "Білий вовк"
    11.09.2016 - 13:53

    Безпілотник на фронті – очі підрозділу, кажуть інструктори. Безпілотники рятують життя, кажуть військові. Але нині на передовій більше бракує людей, які вміють безпілотниками керувати. Тому цю роботу виконують подекуди добровольці - такі, як організатори цих змагань, центр спеціальної тактичної підготовки "Білий вовк".

    Вищий пілотаж найменшої авіації. Аеророзвідники влаштували змагання у Глевасі під Києвом. В небо там піднімалися справжні безпілотники, а завдання були – знайти і розвідати конкретні цілі. Умови турніру були максимально наближені до бойових. 

    Спершу повітря над полем віддають авіамоделістам. Красиві літачки ефектно виконують фігури вищого пілотажу. Проте такі апарати розвідкою не здійснюють. Тому вони – поза конкурсом.

    Аеромоделіст Олексій Гогін розповів: "Він у повітрі може перебувати до 8–10 хвилин. Тому він не заточений під воєнні дії".

    Безпілотники, якими користуються розвідники, мають менш ефектний вигляд.

    Олександр Донець, учасник змагань, каже: ""Проводимо заміну відеокамери основної. Зараз ми його відновимо, перевіримо, щоб він працював. І якщо все в порядку, він бере участь в змаганнях. Вони зараз під'їжджає, розгортаються, злітають. На все про все – не більше півгодини, але вони мають зробити якомога щвидше".

    За словами журналіста, змагання з аеророзвідки дуже схожі на військові навчання, адже більшість учасників мають досвід роботи на сході України.

    Безпілотник на фронті – очі підрозділу, який тримає оборону. Без крилатих розвідників – набагато важче працювати розвідникам пішим, твердять військові.

    Сергій Фукаревич, демобілізований військовослужбовець 72-ї механізованої бригади ЗСУ, розповідає: "Розвідники йдуть просто через "зеленку", по мінних полях. Безпілотники – рятують життя".

    Але нині на передовій більше за безпілотники бракує людей, які вміють ними керувати. Тому цю роботу виконують подекуди добровольці. Такі, як організатори цих змагань, центр спеціальної тактичної підготовки "Білий вовк".

    "Досі дуже великий попит на работу такої організації, як наша. Ми закриваємо аеророзвідку для багатьох підрозділів. Техніка є – людей немає", – каже голова "Центру спеціальної тактичної підготовки "Білий вовк" Олег Ємець.  

     Усе, як на Донбасі. Лише перед запуском розвідники отримали перелік об'єктів, які потрібно зняти з повітря.

    "Магніт", учасник змагань, каже: "Зараз ми знаходимось у режимі пошуку. Нам дані певні зони, області. І ми в ці зони підлітаємо і шукаємо об'єкти. Наприклад, лісовий масив і будинок посеред лісу. Ми знаходимо лісовий масив, далі ми маємо знайти той будинок у тому лісі".

    Змагання триватимуть два дні. Скільки саме команд у підсумку візьмуть участь – досі остаточно невідомо. Адже частина аеророзвідників мають прибути сюди одразу з фронту.

     

     

    Наші інтереси: 

    В Українській армії мають бути висококласні озброєні, в тому числі сучасною технікою, воїни.

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    блоґ Олена Каганець
    Гравець: 
    Олена Каганець

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    http://news.finance.ua/ua/news/-/384305/v-yaponiyi-stvoreno-rukatyj-dron-video

    Зображення користувача Ампула Лоренцині.

    http://dt.ua/UKRAINE/amerikanski-bezpilotniki-viyavilisya-neefektivnimi-v-umovah-ato-reuters-228219_.html

     
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