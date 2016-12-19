Чистота крові та її активний плин по кровоносній системі є головним чинником злагодженої роботи людського тіла.
Розсилка новинРанкова пошта
Підписатися
Чистота крові та її активний плин по кровоносній системі є головним чинником злагодженої роботи людського тіла.
Про важливість чистоти крові
Кров - найважливіший компонент людського тіла, від якості якої залежить робота внутрішніх органів і тіла в цілому. Кров складається з плазми та розчинених у ній речовин. По судинах кровоносної системи до клітин тіла транспортуються потрібні для функціонування речовини. В кровоплин також потрапляють і залишки життєдіяльності клітин, які фільтруються і виводяться назовні через піт та сечу. Важливою характеристикою крові є кислотно-лужний рівень pH, який постійно підтримується на стабільному рівні 7,4 на протязі усього часу функціонування тіла. Тіло має чимало механізмів для забезпечення стабільності кислотно-лужного балансу крові. Зміна цього показника (зазвичай в сторону більш кислого) свідчить про нездатність тіла підтримувати потрібний рівень і перебої в його функціонуванні.
Велика частина енергії та речовин спрямовується по кровоносній системі до мозку, як до керуючого органу людського тіла. Кров першочергово спрямовується саме до мозку. Очевидно що потрапляння токсинів до головного органу системи призведе до виходу з ладу всієї системи, тому й мозок різними способами прагне не допустити цього. Ото ж шлаки та токсини, які тіло не в змозі знешкоджувати та виводити назовні, осідають в сполучній тканині, в кістках чи інших органах. Збільшений рівень шлаків в крові призводить до їх поступового відкладення на внутрішніх стінках судин, і як наслідок до звуження судин і зменшення кровоплину, підвищення кров'яного тиску, погіршення постачання клітин необхідними речовинами…
Кровопостачання до ніг є більш складним - венозну кров потрібно підняти по судинах на висоту 1 м. Більша частина венозної крові піднімається завдяки зміні тиску в черевній порожнині, а частина завдяки клапанам в поверхневих венах, які працюють завдяки скороченню м'язів ніг. Вираз "Рух - це життя" як найточніше характеризує кровопостачання до ніг.
Отож, чистота крові і її активний плин по кровоносній системі є головним чинником злагодженої роботи тіла.
Засмічення
Головною причиною перебоїв в роботі тіла є надмірна кількість шлаків і токсинів, які потрапляють в тіло. Шлаки та токсини, які не встигають виводитись, поступово накопичуються в тілі. Періодично тіло старається очиститись від накопичених токсинів. Хвороби і є тими очистками від токсинів. Та якщо кількість токсинів, що потрапляють в тіло не зменшується, а навпаки збільшується, то стан поступово погіршується. Процес накопичення триває роками, змінюючи фізичний і емоційний стан. Людина схильна звинувачувати у погіршенні самопочуття та зниженні працездатності тіла атмосферні явища: зміну температури, тиску, опади та інше. Та причина не ззовні, вона всередині тіла. Це отрута, накопичена в тілі.
Більше від фізичного засмічення тілу шкодить емоційне засмічення: страх та гнів, що веде до виснаження нервової системи. Такий вид засмічення порушує нормальний лад роботи багатьох органів тіла, включаючи і кровоносну систему. Народна мудрість каже - "Всі хвороби від нервів".
Харчування
Суттєвий вплив на склад крові має харчування. Відомо, що при потраплянні в шлунок мертвої, шкідливої та непотрібної тілу їжі, виникає харчовий ацидоз - в тілі спрацьовує автоматичний захист від "чужих". Великий об’єм термічно обробленої та синтетичної їжі виснажує організм, який вимушений постійно виводити отруту та токсини, що потрапляють в шлунок. А природна їжа - сирі фрукти та овочі, містять усі потрібні для тіла амінокислоти (цеглинки для побудови глюкози, що є універсальним паливом для роботи тіла), та не викликають алергічних реакцій.
Щоби організм не виконував непотрібні очищення, слід дотримуватись системи харчування, яка б не завдавала йому шкоди.
Очищення
Тіло в стані переробляти безліч речовин, що потрапляють ззовні, ба навіть отруту, та це поступово виснажує його. Та досконале людське тіло має і систему самоочищення та самовідновлення, яка активно включається в роботу в час, коли відсутня фізична активність тіла. Як відомо, у вечірній час призупиняється робота шлунку, натомість до активної роботи приступає система очищення. Найактивніше відновлення клітин органів відбувається під час сну. Та чим більше токсинів потрапляє ззовні, тим більше потрібно часу та ресурсів для їх знешкодження та виведення.
Аби включити режим очищення, слід перестати засмічувати тіло - відмовитись від шкідливої їжі та привести до ладу емоційний стан. Організм самостійно перейде до очищення. Та не слід очікувати легкого відновлення. Саме тут і потрібна сила волі, аби не повернутись назад в болото.
Ефективним способом очищення тіла від бруду є підвищення температури і як наслідок пришвидшення кровоплину і пришвидшення виводу шлаків та токсинів. Таким очищенням і є застуда - температура, відкашлювання, відхаркування, слиз з горла, носа. А якщо добре пропотіти, то швидко минається.
Дієвим і доступним способом пришвидшення кровоплину є фізична активність тіла - періодичні скорочення м'язів та рух сполучної тканини. Зверніть увагу на активних дітей, які . Вони бігають, стрибають, грають в веселі ігри, усміхнені, з рожевим рум'янцем на обличчі. Саме цей рум'янець і є проявом хорошого кровоплину, спричиненого руханкою.
Перевірено на власному досвіді
Ритм кровоплину. Особливо яскраво проявляється виведення слизу при високому ритмі кровоплину - на рівні вище 70% від максимального ~150...170 ударів за хвилину. Достатньо 10 хвилин такого ритму і тіло активно починає очисний процес і суттєво пришвидшує виділення слизу та поту. Байдуже яка погода, ставайте зранку та "заводьте" біомашину! Півгодинна прогулянка чи біг на свіжому повітрі, піднімання по сходах, їзда на велосипеді - чудова стимуляція кровоплину.
Асани. Йоги практикують асани для підтримання гнучкості та витривалості тіла. Деякі з них суттєво пришвидшують кровоплин. Це перевернуті асани Сарвангасана та Ширшасана. Для освоєння цих поз потрібно деякий час в залежності від фізичної підготовки.
Вода. Холодна вода є чудовим стимулятором кровоплину. При різкому охолодженні організм одразу ж піднімає температуру внутрішніх органів і пришвидшує кровоплин. Після 1-2хв. перебування в холодній воді з’являється неймовірне відчуття теплоти по тілу.
Живе Слово. Найефективнішим способом налаштування тіла до очищення є читання текстів Живого Слова.
Енергосота Оль
Основа образу Творця –
Вишній Дух,
Світлу душу,
Плоть міцну
Живим Словом
Формую!
Цифрона 19
Швидкісний спуск,
Конусне звуження
Сміливість, Стійкість, Впевненість
Перемога!
Гвинтоподібний підйом,
Піраміда:
Рух
Натиск–Вершина! РАдість!
Досягаємо!
Системний підхід. І найважливішим моментом є системність та періодичність дій. Мені вдалось отримати найбільш відчутний ефект тоді, коли всі вище перелічені дії виконував кожного дня, і вони стали щоденною звичкою.
Приклад з власного досвіду (05-11-2016)
Саме на початку написання статті отримав нагоду перевірити теорію на практиці. Не випадково.
Після читання лікувальної матриці Живого Слова В-5/1202 через 10 днів з'явились неприємні відчуття - мороз по тілу, головний біль, болі в області серця, слабкість. На вечір підвищилась температура до 38°. І такі симптоми можливі при читанні лікувальних матриць (каже О.Філатович). На ранок біль дещо вщух, та температура не знизилась і відчуття слабкості залишилось. Вирішив, що ситуацію слід змінити і спершу прочитав тричі Джерело Світова Допомога. Більше години часу провів на природі в парку Високий Замок: інтенсивна пробіжка до сьомого поту по гористій місцевості 25хв. при пульсі 150/хв., купання в холодній воді (басейн джерела Святої Діви Марії в парку Високий Замок). Результат - одразу ж відмінне почуття, відновлена працездатність, відсутність болю, нормальна температура.
--------------------------------------------------------------------------------------
Виступ І.Каганця на 25 зборах засновників стартапу Intermarium.online 25.09.2016
Як легко перейти на живу їжу, оздоровитися, омолодитися, стати бадьорими і стрункими.
Головний ворог здоров’я людини (реальність НС)
Бадьорість тіла - перший крок до безсмертя.
Коментарі
Гарна практика, Ясю! Ти
Гарна практика, Ясю! Ти рухаєшся ельфійським шляхом!
На порозі безсмертя.
"Є десь, у якійсь далекій землі, таке дерево, що шумить верховіттям у самому небі, і Бог сходить ним на землю вночі..." (М. В. Гоголь)
Дякую, Ясю Волелюбний! :
Дякую, Ясю Волелюбний! :"Більше від фізичного засмічення тілу шкодить емоційне засмічення: страх та гнів, що веде до виснаження..."
Радіймо! Тільки шляхом творення сьогодення, майбутнє вітаємо чистотою, світлом перемагаємо!
Відео до теми.Може кому буде
Відео до теми.Може кому буде цікаво.
Вірю в те, що розумію.
Десь зустрічав таке: емоції
Десь зустрічав таке: емоції безпосередньо впливають на найменші клітини крові - тромбоцити, які стають за негативних емоцій агресивними руйнаторами, але коли людина переживає радість захоплення умиротворення, то вони стають потужними творцями і проникаючи в органи чинять їх надстійкими та надають їм нових чудесних функцій
Сидить Мамай, в кобзу грає, що замислить - то все має.
Якщо венозна кров рухається
Якщо венозна кров рухається завдяки зміні тиску в черевній поржнині, то дуже ефективним може стати дихання діафрагмою (животом).
Сидить Мамай, в кобзу грає, що замислить - то все має.
Повне йогівське дихання є
Повне йогівське дихання є найбільш ефективним.
Сидить козак в кобзу грає, що замислить – то все має.
Омивання в холодній воді
Омивання в холодній воді одразу ж піднімає тонус і одночасно заспокоює.
Вартує зробити таке купання чи обливання усталеним ритуалом.
Сидить козак в кобзу грає, що замислить – то все має.