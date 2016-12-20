Українська поетеса Наталя Дзюбенко-Мейс на своїй сторінці у Facebook привернула увагу до актуального викривального вірша цьогорічного лауреата Нобелівської премії з літератури - всесвітньо відомого американського барда Боба Ділана. До нашої уваги вірш Б.Ділана у перекладі Миколи Байдюка.
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Коментарі
Проблема не у війні.Вона
Проблема не у війні.Вона мабуть завжди буде у низьких просторах буття.Проблема у тому,що кшатріями-воїнами керують вайші-бариги і через це війна стала підлою (гібридною).
п.с.то зараз за такі вірші дають нобелівку...?
Вірю в те, що розумію.