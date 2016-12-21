Серед інструментів гібридної війни, які використовувала Росія, є й пропаганда. В Конгресі США є чітка більшість на підтримку України, зазначила посол.
Розсилка новинРанкова пошта
Підписатися
Серед інструментів гібридної війни, які використовувала Росія, є й пропаганда. В Конгресі США є чітка більшість на підтримку України, зазначила посол.
Посол Сполучених Штатів в Україні Марі Йованович вважає, що так звана "гібридна війна" Російської Федерації проти України почалася ще до виникнення даного терміну.
Про це вона заявила під час представлення дослідження "Аудит зовнішньої політики", повідомляє кореспондент "Європейської правди".
"Я зараз скажу достатньо грубо, але протягом 25 років після набуття Україною незалежності ваша країна перебуває в умовах гібридної війни з Росією", - зазначила посол.
Серед інструментів, які використовувала Росія, вона зазначила, зокрема, пропаганду.
Йованович підкреслила підтримку України Сполученими Штатами та нагадала, що нещодавно США розширили санкції, накладені на РФ через її агресивні дії.
"В Конгресі США є чітка більшість на підтримку України. Серед громадян США також є така підтримка".
"Єдність ніколи не приходить сама собою. Кожна адміністрація постійно оцінює ризики та можливості і обирає, куди варто інвестувати політичний капітал. І Україна має історію успіху, яка дозволяє сподіватися на успіх підтримки США", - зазначила вона.
Про 25 річну гібридну війну Росії проти України читайте у статті: Чому після Майдану скорочується вживання української мови
Ми це зрозуміли 2 з половиною роки тому. Добре, що офіційна особа США сказала про це вголос і прямо.
Коментарі
Під час радянської війни в
Під час радянської війни в Афганістані США надали потужну військову допомогу опозиції, включаючи найсучасні "Стінгери". Але під час цієї російської агресії проти України США утрималися від надання Україні летальної зброї.
ЧОМУ?
Однією з версій можна вважати русофільство владної верхівки!
Історія співпраці Мордору із
Історія співпраці Мордору із ЗДА має довгу історію.Архіви напевне багато знають про це.
Вірю в те, що розумію.
Тут на НО була інформація, що
Тут на НО була інформація, що Канада пропонувала Україні летальну зброю, але Україна відмовилася, бо треба було підготувати пілотів, а це довго і дорого.
ВС