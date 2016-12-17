Видатний письменник і мислитель Джон Толкін описав раси Середзем’я, що існувало в минулому. Настав час описати раси Міжмор’я, що існуватиме в майбутньому.
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Видатний письменник і мислитель Джон Толкін описав раси Середзем’я, що існувало в минулому. Настав час описати раси Міжмор’я, що існуватиме в майбутньому.
Раса – це спільнота людей, яка відрізняється від інших стійким комплексом фізичних, психічних та духовних якостей і спроможна його передати своїм нащадкам.
Зауважмо три принципово важливі моменти цього визначення:
1) людина є триєдиною істотою, тобто являє собою духовну сутність (носій свідомості), втілену у психічну і фізичну оболонки;
2) духовні, психічні і фізичні якості людини нерозривно поєднані в цілісний комплекс, компоненти якого активно впливають один на одного: «здоровий дух у здоровому тілі», «душі структура над плоттю домінує», «свідомість править світом»;
3) цей унікальний триєдиний комплекс групових якостей у своїй цілісності передається дітям, внукам, правнукам і так далі.
Сучасна наука досліджує тільки біологічний компонент раси, тобто розглядає людину як тварину чи навіть рослину. Очевидно, що при такому «обрізаному» підході втрачається багато суттєвого. Це як оцінювати діяльність людино-машинної системи на основі роботи самого лише комп’ютера (плоті) – без врахування програмного забезпечення (душі) і оператора (духа), який приймає рішення.
Оскільки нас цікавлять раси Міжмор’я, то для простоти зосередимося на расах українського народу. Це тому, що центром Міжмор’я і стратегічним Гартлендом є Україна.
Нагадаємо, що українцями є ті, які мислять по-українськи, відтак їм найзручніше думати і спілкуватися українською мовою. Про це йшлося у статті Як точно визначити національність людини за одну хвилину. Рідна мова, яка й визначає національність, суттєво підвищує активність головного мозку людини – і це фіксується інструментально.
У статті «Ельфійський проект, або постіндустріальна антропологія Міжмор’я» ми вже з’ясували, що Гомо сапієнс як втілена духовна сутність має чотири рівні розвитку. Рівень розвитку визначається комплексом духовно-світоглядних, психічних та фізичних параметрів, а це, згідно з визначенням, є расою.
Для позначення кожного рівня є немало синонімів, які дають об’ємне бачення предмету. Оскільки раси – це стійкі комплекси, то для їх позначення доцільно застосувати просту систему термінів, зручних для запам’ятовування. Для ігрофікації цієї справи частково скористаємось образами Джона Толкіна, оскільки вони яскраві і гарно передають глибинний сенс. Отже, постіндустріальне Міжмор’я має чотири раси: «гобіти», «люди», «арії» і «ельфи».
Гобіти (гомо сімплекс, "обитателі") – це приблизно 95% населення. Їхній світогляд сформований засобами масової інформації – від газет і телевізора до «ютубів» і «фейсбуків». Зазвичай вони їдять м’ясо, вживають алкоголь, палять тютюн, вимірюють якість життя «індексом олів’є» (вартістю невеликого відра цієї популярної страви). Періодично хворіють, бояться епідемій грипу, для лікування від вірусів п’ють «таміфлю», голосують «за прохідних кандидатів», бо хочуть «жити як усі». Працюють «з девятої до шостої» з обов’язковою перервою на обід. Отримують субсидії. Перебувають в очікуванні пенсії, після якої мріють «зажити по-справжньому» (і це при тому, що половина українських чоловіків не доживає до пенсії). Гобіти неспроможні до самостійного мислення. Вони вкрай довірливі і, водночас, вкрай недовірливі. Глибина їх стратегічного мислення – від «зарплати до зарплати». Більшість із них вже після чотирьох десятків років має надмірну вагу.
Люди (гомо дуплекс) – майже 5% населення. Вони вже задумуються над сенсом життя і починають ставити перед собою вищі цілі. Мають прагнення до самовдосконалення і самореалізації. Завдяки критичному мисленню починають виявляти політичні і економічні «лохотрони», поступово відмовляються від шкідливих звичок і нездорового харчування. Можна сказати, що шлях людини – це шлях подолання в собі гобіта. Раса людей є перехідною від гобітів до аріїв.
Арії (реалізовані люди, шляхетні) – менше 1% населення. Це ті, які вже "подолали в собі гобіта". Особливості аріїв:
1) здорова плоть (відсутність хвороб, висока працездатність, фізична краса, відсутність зайвої ваги);
2) чиста, гармонійна психіка, позитивне мислення, оптимізм, бадьорість, спроможність навчатися, відсутність ненависті, заздрості, страху, гордині та іншого інформаційного бруду;
3) гармонійний простір подій, гарні стосунки з ближніми, ясний світогляд, незалежне мислення, вільне життя, цікава творча робота, спроможність втілювати задуми.
Ельфи (безсмертні і святі) – «їх нема», тобто для людей і гобітів їх не існує. Ельфи видають себе за людей, приховуючи своє безсмертя – щоб не наражатися на заздрість і ворожість з боку інших рас. Вони знають, що виявлення своєї істинної сутності означає неминучий конфлікт з оточенням – подібно як у фільмі «Людина з Землі» (2007). Тому дотримуються настанови Ісуса Хреста, найвидатнішого ельфа: «Не давайте святого псам, і не кидайте перли ваші перед свинями, щоб не потоптали їх ногами і, обернувшись, не роздерли вас».
Описані вище чотири раси – «гобіти», «люди», «арії» і «ельфи» – є носіями стійкого комплексу якостей, який передають своїм нащадкам. Тобто гобіти відтворюють гобітів, арії відтворюють аріїв... Тому, повторимо, це не просто соціальні групи, а саме людські раси.
Між цими расами нема жорстких бар’єрів, тому тут можливі міжрасові змішування, а також рух вгору і вниз, вдосконалення і деградація.
Для кожної раси властивий власний світогляд, етика, харчування, тип мікрофлори, метаболізм (обмін речовин), соціальна організація, ставлення до природи, характер мовлення, спосіб життя в цілому.
Найбільші можливості і найвища якість життя у ельфів. Нині ми тільки здогадуємося про їх існування, але якщо самі станемо ельфами, то познайомимося з ними особисто – про це вже говорили у статті Ельфійський проект, або постіндустріальна антропологія Міжмор’я.
Ельф – це, передусім, спосіб мислення. Щоб стати ельфом, треба переконати в цьому свою підсвідомість, отримати від неї «дозвіл», «натиснути кнопку». Щоб це відбулося, треба почати жити по-ельфійськи – так, наче ти вже є безсмертним і святим ельфом. Перший крок у цьому напрямку – «гра в ельфів» з відповідними ігровими атрибутами і термінологією.
Підсвідомість вірить у те, що бачить. Тому для нас так важлива екранізація творів Джона Толкіна, адже там знаходимо так потрібні для нас позитивні візуальні образи, красу, шляхетні вчинки, надихаючі приклади, правильні архетипи.
Ельфійський проект є магічним рушієм творення постіндустріальної цивілізації Міжмор’я. Однією з умов народження Міжмор’я є максимальна ігрофікація діяльності – див.: 7 принципів формування Вільної Української Республіки і Співдружності Міжмор’я.
Гра в ельфів – це саме те, що треба: весело, цікаво, корисно для розвитку!
Починаємо «Ельфійський проект» 25 грудня 2016 року о 6-їй годині ранку з колективної молитви за Україну і спільноту «Народний Оглядач».
Попередні статті на тему чудотворення і безсмертя:
Ігрофікуємо все, що можна. І все, що не можна, також ігрофікуємо :)
Коментарі
Перевірено! Саме так і є!
Перевірено! Саме так і є!
"Є десь, у якійсь далекій землі, таке дерево, що шумить верховіттям у самому небі, і Бог сходить ним на землю вночі..." (М. В. Гоголь)
Можна було б ще виділити расу
Можна було б ще виділити расу "гномів", але це тільки ускладнило б типологію. Різниця між гобітами і гномами - це наче різниця між "гуманітаріями" і "технарями", або ж "ліриками" і "фізиками", "селянами" і "робітниками". Можна сказати, що гноми - це гобіти-технарі. Найголовніше, що всі вони належать до "гомо сімплекс".
Все, що робиться з власної волі, - добро!
Переконався на власному
Переконався на власному досвіді. Чомусь навчити, з області метафізики або правил Творця, майже даремна справа. Доки ти поряд - вони з тобою. В іншому випадку енергія на запам'ятовування і усвідомлення закінчується зі зникненням візуального контакту.
Від мрії до слова,від слова до дії, від дії до світлової події.
Чи може негр або семіт стати
Чи може негр або семіт стати ельфом?
Вірю в те, що розумію.
Більш доречне питання: чи
Більш доречне питання: чи зможе арій стати ельфом?
Хай буде!
Якщо вони "високі на зріст,
Якщо вони "високі на зріст, мають подовгасті вуха, відмінно володіють луком і володіють довгожительством, і представляють сторону Добра", то чому б і ні?! ;-)
А чому Ти спитав про це, Друже Явсе? Ти начебто ні негр, ні семіт....
"Є десь, у якійсь далекій землі, таке дерево, що шумить верховіттям у самому небі, і Бог сходить ним на землю вночі..." (М. В. Гоголь)
Та питаю Друже,бо може в
Та питаю Друже,бо може в наступному житті прийдеться через теперішні "гріхи" родитися десь на Мадагаскарі..)та захочеться трохи політати і мати право на помилку.:))
Вірю в те, що розумію.
Якось так:
Якось так:
Що таке "гріх" у теперішньому житті? Це недотримання Правил Гри?
"Є десь, у якійсь далекій землі, таке дерево, що шумить верховіттям у самому небі, і Бог сходить ним на землю вночі..." (М. В. Гоголь)
"Гріх" подібний на шкаралупу
"Гріх" подібний на шкаралупу за яку ми дальше не бачимо.Там за нею напевно Той,хто встановлює Правила.
Вірю в те, що розумію.
"Позбутися гріха" - це
"Позбутися гріха" - це "вилупитися зі шкаралупи"?
"Смертинй гріх" - шкаралупа, яку вже не хочеться розбивати?
Оу-країна - яйце зі шкаралупою, яку легко розбити зовні і з зсередини. )))
"Є десь, у якійсь далекій землі, таке дерево, що шумить верховіттям у самому небі, і Бог сходить ним на землю вночі..." (М. В. Гоголь)
Позбутися гріха це вийти за
Позбутися гріха це вийти за межі-шкаралупи,які він "малює" і більше до нього не повертатись.Та у кожному просторі свої "гріхи" і товщина шкаралупи інша.
"Смертний гріх" може бути як тягар, який нас тягне на дно небуття і може складатися із багатьох "гріхів",що склалися в критичну масу,яка є більшою від нашої потенційної (природної) енергії даної нам для життя і руху-підняття(еволюції).
Вірю в те, що розумію.
Це тільки за тяжкий гріх тебе
Це тільки за тяжкий гріх тебе може наздогнати така кара...
Усе можливе тому, хто вірує!
Усе можливе тому, хто вірує! (Добра Новина Ісуса Хреста, Сина Божого) - посилання.
Освячуйся! Озброюйся! Плодися!
Така класифікація описує не
Така класифікація описує не раси, а рівні розвитку.
Хай буде!
Ця класифікація описує раси,
Ця класифікація описує раси, які перебувають на різних рівнях розвитку. Тому що тут йдеться про стійкий комплекс фізичних, психічних і духовних якостей, і цей комплекс відтворюється у нащадках. Це расові ознаки.
Діти гобітів зазвичай стають гобітами, але бувають і винятки з цього правила.
А все тому, що присутність 95% гобітів (гомо сімплекс) необхідна для стійкості суспільства та його керованості.
Освячуйся! Озброюйся! Плодися!
Чотири раси. Хай так. А ,що
Чотири раси. Хай так. А ,що робити з шостою расою яка час відчиняє... і де ділася п'ята? Чи відв'язуємось від існуючих (Філатовича також) стереотипів і створюємо власні?
Від мрії до слова,від слова до дії, від дії до світлової події.
Для підняття настрою: )))
Для підняття настрою: )))
Так як "створили" расу викрохобіта тролі з "Гоббіт. Неочікувана подорож"? ))))
"Є десь, у якійсь далекій землі, таке дерево, що шумить верховіттям у самому небі, і Бог сходить ним на землю вночі..." (М. В. Гоголь)
Під шостою расою в езотериці
Під шостою расою в езотериці розуміється нова велика раса. Попередніми великими раса є - у хронологічній послідовності:
1. неоантропи (лемурійці)
2. борійці (атланти, кроманьйонці)
3. негроїди (відгалуження борійців)
4. монголоїди (відгалуження борійців)
5. арійці (трипільці) - наймолодша раса, прямий спадкоємець борійців.
Раса 6 є прямим спадкоємцем арійців (трипільців), вона формується в середовищі 5-ї раси.
Основу шостої раси закладають сучасні арії (шляхетні) і ельфи (безсмертні).
У Міжмор’ї більшість населення складатиме раса 5. Активною меншістю буде раса 6 (арії і ельфи).
Освячуйся! Озброюйся! Плодися!
Припускаю, що йдеться про п
Припускаю, що йдеться про п'яту і шосту ґенерації рас. Або, так би мовити, оновлення системи "Раса" до 5 і 6 версій. Кожна з версій до цього часу, тепер, і після цього має усіх представників - гобіти, люди, арії і ельфи + бонус - майяр Ґендальф (він же Аватара). Це не "ще одна" Раса - а оновлена.
Адже постіндастріал - це одночасно і повне заперечення ТогоЩоЄСьогодні, і повторення ТогоЩоБулоПозавчора, але на вищому рівні -Оновлення системи (апгрейд).
Можливо, ще один елемент системи, з'являється після оновлення системи на рівні Золотої Ери (після повного оберту всіх отих *-юг).
"Є десь, у якійсь далекій землі, таке дерево, що шумить верховіттям у самому небі, і Бог сходить ним на землю вночі..." (М. В. Гоголь)
Дякую за відповідь. Я
Дякую за відповідь. Я зрозумів ,що ви мали на увазі. Можливо, для того щоб не плутатись , краще визначити велика раса (еволюція людства) і мала раса ( варнова система) . Щоб було схоже на велику людину - етнос,націю і просто людину. Хоча мені і такий і такий варіант зрозумілий.
Від мрії до слова,від слова до дії, від дії до світлової події.