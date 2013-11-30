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    Москаль розповів, хто пригнав на Євромайдан «Беркут» з Криму
    30.11.2013 - 22:00

    Народний депутат і перший заступник голови Комітету з питань боротьби з організованою злочинністю і корупцією Геннадій Москаль заявив, що в розгоні Майдану брали участь спецпідрозділи «Беркута» з усіх регіонів України, окрім трьох західних областей. Про це Геннадій Москаль написав на своїй сторінці у Facebook, повідомляють «Коментарі».

    «Мені, генерал-лейтенанту міліції, який віддав служінню в МВС 36 років, гірко і соромно за події, що відбулися в ніч на Майдані Незалежності. Я 10 разів переглядав кадри грубого розгону мирного зібрання і був шокований, що активним учасником цієї звірячої акції з боку міліції став «Беркут» Криму. Я впізнав багатьох із цих бійців за обличчями», - написав Москаль.

    За його словами, також активну участь у побитті мітингувальників взяв «Беркут» з Дніпропетровської та Луганської областей. «Я теж працював у цих регіонах, тому знаю багатьох працівників МВС особисто», - написав Москаль.

    За його словами, в розгоні Майдану брали участь спецпідрозділи «Беркута» з усіх регіонів України, окрім трьох західних областей – Закарпатської, Івано-Франківської та Тернопільської.

    «Наказ про відрядження «Беркута» до Києва дало МВС. Те, що начальник Київського главку міліції Коряк бере відповідальність за розгін мітингу на себе, просто невдала спроба прикрити начальство - він, згідно з нормативно-правовими актами МВС, може управляти тільки київським, а не прикомандированим з інших регіонів «Беркутом». Ці підрозділи йому не підкоряються. Таке право має тільки міністр МВС або його заступники, тому саме на них лежить вся відповідальність за сьогодення», - написав Москаль.

    За його словами, співробітники «Беркута» у приватних розмовах зізналися, що отримали наказ.

    «Сьогодні я розмовляв з колишніми керівниками кримського «Беркута», нинішніми бійцями і запитував - як могло статися, що цей підрозділ перетворився на садистів? Відповідь: «Це не ми, нам дали такий наказ», - пише Москаль.

    Нагадаємо, сьогодні вранці міліція взяла під контроль Майдан Незалежності, силою очистивши його від мітингувальників.

    Повідомлялося про 35 постраждалих, в тому числі двох польських громадян. Міліція перевіряє ці дані. Під час розгону були затримані 35 осіб, на них склали адміністративні протоколи, зараз усіх їх відпустили.

    Міліція Києва відкрила за цим фактом два кримінальні провадження.

    блоґ Миро Продум
    Гравець: 
    Миро Продум

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    Коментарі

    Зображення користувача Володимир Федько.

    «Сьогодні я розмовляв з колишніми керівниками кримського «Беркута», нинішніми бійцями і запитував - як могло статися, що цей підрозділ перетворився на садистів? Відповідь: «Це не ми, нам дали такий наказ», - пише Москаль.

    ЦІкава логіка: садистами стають згідно наказу начальства!

     
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