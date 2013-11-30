Народний депутат і перший заступник голови Комітету з питань боротьби з організованою злочинністю і корупцією Геннадій Москаль заявив, що в розгоні Майдану брали участь спецпідрозділи «Беркута» з усіх регіонів України, окрім трьох західних областей. Про це Геннадій Москаль написав на своїй сторінці у Facebook, повідомляють «Коментарі».
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Коментарі
«Сьогодні я розмовляв з
«Сьогодні я розмовляв з колишніми керівниками кримського «Беркута», нинішніми бійцями і запитував - як могло статися, що цей підрозділ перетворився на садистів? Відповідь: «Це не ми, нам дали такий наказ», - пише Москаль.
ЦІкава логіка: садистами стають згідно наказу начальства!