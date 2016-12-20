На засіданні Генеральної асамблеї ООН 19 грудня ухвалили резолюцію про права людини в анексованому Росією Криму. За український проект проголосували 70 держав-членів ООН, проти проголосували 26, утримались – 77 членів.
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Коментарі
За резолюцію не проголосували
За резолюцію не проголосували Білорусь, Вірменія, Казахстан і Узбекистан, зокрема.
Заперечення Істини - це хуцпа
Заперечення Істини московитами - це хуцпа, це хула проти Святого Духа. То які ж вони "християни"?! Хтось ще не позбувся іллюзії щодо "єдиновірних братів"?!
Нагадаємо ще раз хуцпістам:
Адже:
Раніше чи пізніше всі борги доведеться повернути.
"Є десь, у якійсь далекій землі, таке дерево, що шумить верховіттям у самому небі, і Бог сходить ним на землю вночі..." (М. В. Гоголь)
У рамках засідання Третього
У рамках засідання Третього комітету Генеральної асамблеї ООН 15 листопада було ухвалено проект резолюції «Ситуація з правами людини в Автономній Республіці Крим і місті Севастополь (Україна)», ініційований Україною. Вперше в документах ООН Росія була названа «державою-окупантом», а Крим і Севастополь – «тимчасово окупованою територією».
15 грудня міжнародна правозахисна організація Amnesty International звинуватила Росію в систематичному переслідуванні кримськотатарської громади з моменту анексії півострова в 2014 році.
Верховна Рада України офіційно оголосила 20 лютого 2014 року початком тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією. Міжнародні організації визнали окупацію і анексію Криму незаконними і засудили дії Росії. Країни Заходу ввели економічні санкції.
Хоч якийсь прогрес...!