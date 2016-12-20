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    Радіо Свобода
    Генеральна асамблея ООН ухвалила резолюцію про права людини у Криму
    20.12.2016 - 13:52

    На засіданні Генеральної асамблеї ООН 19 грудня ухвалили резолюцію про права людини в анексованому Росією Криму. За український проект проголосували 70 держав-членів ООН, проти проголосували 26, утримались – 77 членів.

    Заступник міністра закордонних справ України Сергій Кислиця, який виступав на засіданні, закликав держави-члени ООН голосувати за українську резолюцію.

    «Ті, хто страждає від рук окупаційного режиму в Криму, налякані і безпорадні. Вони живуть без будь-яких шансів захистити свої права, протестувати або бути почутими. Україна докладе всіх зусиль, щоб змусити Російську Федерацію забезпечити дотримання її обов'язків як окупаційної влади відповідно до міжнародного права, а також для забезпечення безпечного і безперешкодного доступу міжнародних правозахисних механізмів на тимчасово окупований півострів для здійснення моніторингу та звітності про ситуацію відповідно до їхнього мандату», – сказав Кислиця.

    У рамках засідання Третього комітету Генеральної асамблеї ООН 15 листопада було ухвалено проект резолюції «Ситуація з правами людини в Автономній Республіці Крим і місті Севастополь (Україна)», ініційований Україною. Вперше в документах ООН Росія була названа «державою-окупантом», а Крим і Севастополь – «тимчасово окупованою територією».

    15 грудня міжнародна правозахисна організація Amnesty International звинуватила Росію в систематичному переслідуванні кримськотатарської громади з моменту анексії півострова в 2014 році.

    Верховна Рада України офіційно оголосила 20 лютого 2014 року початком тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією. Міжнародні організації визнали окупацію і анексію Криму незаконними і засудили дії Росії. Країни Заходу ввели економічні санкції. Росія заперечує окупацію півострова і називає це «відновленням історичної справедливості».

    Наші інтереси: 

    Україна починає потроху перемагати на дипломатичному фронті. 

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    блоґ Олена Каганець
    Гравець: 
    Олена Каганець

    Теги:

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    Коментарі

    Зображення користувача Олена Каганець.

    За резолюцію не проголосували Білорусь, Вірменія, Казахстан і Узбекистан, зокрема.

    Зображення користувача Арсен Дубовик.

    Заперечення Істини московитами - це хуцпа, це хула проти Святого Духа. То які ж вони "християни"?! Хтось ще не позбувся іллюзії щодо "єдиновірних братів"?!

    Цитата:
    Росія заперечує окупацію півострова і називає це «відновленням історичної справедливості».

    Нагадаємо ще раз хуцпістам:

    Цитата:
    Висновки, які й слід було очікувати:
    1. Боїнг був збитий ракетою Бук
    2. Встановлення Бук приїхала з Росії і після запуску ракети повернулася назад.
    3. Визначено область запуску ракети. Йдеться про територію, площею 600x50 метрів, яка була під контролем проросійських сепаратистів.
    4. Визначено коло підозрюваних 100 чоловік, хто - поки не кажуть.﻿

    Адже:

    Раніше чи пізніше всі борги доведеться повернути. 

    За будь-яких обставин 
МИ ВСЕ ПОВЕРНЕМО, А ВИННІ БУДУТЬ ПОКАРАНІ.

    "Є десь, у якійсь далекій землі, таке дерево, що шумить верховіттям у самому небі, і Бог сходить ним на землю вночі..." (М. В. Гоголь)

    Зображення користувача Володимир Федько.

    У рамках засідання Третього комітету Генеральної асамблеї ООН 15 листопада було ухвалено проект резолюції «Ситуація з правами людини в Автономній Республіці Крим і місті Севастополь (Україна)», ініційований Україною. Вперше в документах ООН Росія була названа «державою-окупантом», а Крим і Севастополь – «тимчасово окупованою територією».

    15 грудня міжнародна правозахисна організація Amnesty International звинуватила Росію в систематичному переслідуванні кримськотатарської громади з моменту анексії півострова в 2014 році.

    Верховна Рада України офіційно оголосила 20 лютого 2014 року початком тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією. Міжнародні організації визнали окупацію і анексію Криму незаконними і засудили дії Росії. Країни Заходу ввели економічні санкції.

    Хоч якийсь прогрес...!

     
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