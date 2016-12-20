Трамп розширив вікно Овертона, піднявши теми, які політикам типу Клінтона і Обами могли б коштувати кар'єри. Він зробив це безстрашно і зміг на вибори привести саме свого виборця.
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Трамп розширив вікно Овертона, піднявши теми, які політикам типу Клінтона і Обами могли б коштувати кар'єри. Він зробив це безстрашно і зміг на вибори привести саме свого виборця.
Під час Каннських левів я потрапив на лекцію Burson-Marsteller. Вони говорили про президентські кампанії, і цих хлопців було дуже цікаво послухати. Вони розповідали, що стратегія Трампа заснована на твіттері як каналі комунікації, а прес-стратегія прив'язана до біг-дата, що заснована на аналізі reddit в режимі реального часу, - пише у Фейсбук Олександр Смірнов.
Вони назвали це «політикою реального часу». Гілларі діяла за класичною схемою: 3-4 фандрейзингових заходи в день, в той час як Трамп був просто «cool and spontaneous». Він брендував собою все, навіть літаки, і був весь час в ефірі.
На кінець червня Burson-Marsteller оцінювали earned media Трампа в 3.3 мільярда доларів, в той час як його витрати склали всього 20 мільйонів. Для порівняння витрати Гілларі склали 160 мільйонів. На питання «хто тебе консультує?» Трамп відповідає - «я сам, говорю з собою».
Також Burson-Marsteller звернули увагу на феномен «Его президента».
Приміром, цінності Гілларі - це кольорові і жінки, цінності Трампа - це американський спосіб життя. Меседж Трампа завжди: я за / проти чогось, як і ви. Ось і порівняємо ці два Его.
Гілларі при цьому теж активно користувалася біг-дата, таргетуючи піар проти Трампа по штатам, створюючи регіональні ролики.
Штат Хілларі становив 700 осіб, а Трампа - всього 50.
Важливим фактором вони вважали банальне впізнання кандидата. З тієї ж риторикою, що і Трамп, провалилася раніше кампанія Сари Пейлін. Але впізнання Трампа будувалося 30 років, а Сару мало хто знав. Так що є свої нюанси, які не коригуються навіть біг-дата.
Далі Олександр Смірнов робить прості висновки про вибори в Штатах. Вони будуються на наступному:
1. Є речі насаджені: толерантність, культура, правила та інше. Але вони, як набутий рефлекс, можуть змусити посміхатися «понаїхавшому» колезі по роботі, але ненавидіти його в глибині душі.
2. Є величезна різниця навіть між американським містом і глибинкою.
3. Є різниця між тим, що ми декларуємо, і що думаємо.
Так ось, Трамп зробив основою своєї кампанії думки американської глибинки, яка не про голлівудських інтелектуалів і лощених політиків, а про те, що WASP (білі англосаксонські протестанти, англ. White Anglo-Saxon Protestant) не люблять мігрантів, велфер і пихатих розумників. Трамп розширив вікно Овертона, піднявши теми, які політикам типу Клінтона і Обами могли б коштувати кар'єри. Він зробив це безстрашно і зміг на вибори привести саме свого виборця.
Так і переміг. Психологією "від сохи".
Але те, що американці використовують усі суперможливості соціології, аналітики, просунутих систем бігдата, типу Кримсон гексагон, Нуві та інші - це факт. Як і те, що перемогу Трампа за опитуваннями передбачила тільки Лос-Анжелес Таймс і Yaroslav Yaros, а всі інші соціологи найпередовішої країни світу, які також використовують ті ж дані, - лоханулись.
Цікавий аналіз. Психологія доповнює точні науки!
Коментарі
НЕ можу сьогодні сформулювати
НЕ можу сьогодні сформулювати ЧОМУ, але Трамп мені нагадує Кеннеді і Рейгана. Це підсвідома аналогія.
Для мене Трамп теж
Для мене Трамп теж асоціюється з Кенеді. Сподіваюсь він зробив висновки.
Хай буде!