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    У Європі визнали небезпеку вакцинації: створена комісія з виплати компенсацій
    20.12.2016 - 12:51

    У списку вакцин, на які поширюється компенсація, такі захворювання, як менінгіт різних видів, поліомієліт, ротавірус, краснуха, віспа і правець. Також в списку значиться вакцина від грипу.

    Міністерство охорони здоров'я Великобританії починає виплати населенню, постраждалому від офіційно дозволених вакцин. На офіційному сайті Уряду країни https://www.gov.uk/vaccine-damage-payment/how-to-claim опублікована інформація про те, що потерпілі можуть розраховувати на компенсацію в 120 тисяч британських фунтів.

    З огляду на те, що населення фактично виконувало рекомендації держави (вакцини включені в офіційну програму вакцинації країни), міністерством охорони здоров'я Об'єднаного королівства прийнято рішення не оподатковувати компенсацію податками.

    У списку вакцин, на які поширюється компенсація, такі захворювання, як менінгіт різних видів, поліомієліт, ротавірус, краснуха, віспа, правець, грип. Але тільки ті, що були зроблені і введені пацієнту до 31 серпня 2010 року. Йдеться про вакцину проти свинячого грипу під час вигаданої "пандемії", оголошеної Всесвітньою організацією охорони здоров'я, у 2010 році.

    В умовах компенсації також зазначено, що на неї можуть розраховувати і діти матерів, яким зазначені вакцини були введені під час вагітності або грудного вигодовування. Ще одна умова: вакцина повинна була бути введена на території Великобританії, а наслідки повинні бути визнані «значними».

    Наші інтереси: 

    Правда про вакцинацію потихеньку вилазить назовні.

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    блоґ Олена Каганець
    Гравець: 
    Олена Каганець

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    Коментарі

    Зображення користувача Володимир Федько.

    А як відносно відповідальності речників і пропагандистів вакцинацій !?

     
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