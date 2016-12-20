У списку вакцин, на які поширюється компенсація, такі захворювання, як менінгіт різних видів, поліомієліт, ротавірус, краснуха, віспа і правець. Також в списку значиться вакцина від грипу.
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У списку вакцин, на які поширюється компенсація, такі захворювання, як менінгіт різних видів, поліомієліт, ротавірус, краснуха, віспа і правець. Також в списку значиться вакцина від грипу.
Міністерство охорони здоров'я Великобританії починає виплати населенню, постраждалому від офіційно дозволених вакцин. На офіційному сайті Уряду країни https://www.gov.uk/vaccine-damage-payment/how-to-claim опублікована інформація про те, що потерпілі можуть розраховувати на компенсацію в 120 тисяч британських фунтів.
З огляду на те, що населення фактично виконувало рекомендації держави (вакцини включені в офіційну програму вакцинації країни), міністерством охорони здоров'я Об'єднаного королівства прийнято рішення не оподатковувати компенсацію податками.
У списку вакцин, на які поширюється компенсація, такі захворювання, як менінгіт різних видів, поліомієліт, ротавірус, краснуха, віспа, правець, грип. Але тільки ті, що були зроблені і введені пацієнту до 31 серпня 2010 року. Йдеться про вакцину проти свинячого грипу під час вигаданої "пандемії", оголошеної Всесвітньою організацією охорони здоров'я, у 2010 році.
В умовах компенсації також зазначено, що на неї можуть розраховувати і діти матерів, яким зазначені вакцини були введені під час вагітності або грудного вигодовування. Ще одна умова: вакцина повинна була бути введена на території Великобританії, а наслідки повинні бути визнані «значними».
Правда про вакцинацію потихеньку вилазить назовні.
Коментарі
А як відносно
А як відносно відповідальності речників і пропагандистів вакцинацій !?