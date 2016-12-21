Вважати, що Російська Федерація буде склавши руки дивитися на розгортання військ США і НАТО, вкрай наївно, вважає він. Протестувальники мають спотворену картину того, що відбувається у Польщі.
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Вважати, що Російська Федерація буде склавши руки дивитися на розгортання військ США і НАТО, вкрай наївно, вважає він. Протестувальники мають спотворену картину того, що відбувається у Польщі.
«Можна висунути сміливу тезу, що ці події вписуються у сценарій, створений у Москві. [...] За декілька тижнів матимемо справу із найважливішою подією в XXI столітті у цій частині світу. 10 тис. союзницький солдатів, військ США і НАТО до кінця 2017 року будуть розміщені у Польщі», - наголосив в ефірі телеканалу TVP Info Міхал Дворчик з партії Право і справедливість,повідомляє Польське радіо.
Політик заявив, що Польща буде забезпечена «танками, протитанковим та зенітним озброєнням, а також буде посилений східний фланг НАТО».
«Це подія, яку Російська Федерація описує як найбільшу загрозу з часів розпаду Радянського Союзу. Ми пам’ятаємо про те, що сталося в Грузії в 2008 році, в 2014 році в Україні і пам’ятаємо про захоплення Криму і Донбасу», - сказав Дворчик.
Також, на думку депутата, «декілька днів тому стався невдалий переворот, підтриманий російськими службами у Чорногорії».
«Міркування, що Російська Федерація буде зі складеними руками дивитися на розгортання військ США і НАТО є серйозною наївністю», - вважає він.
За словами Дворчика, «уся проблема полягає у тому, що протестувальники мають повністю спотворену картину того, що відбувається у Польщі».
«Вони повторюють певну кашу зі ЗМІ, яку подають деякі мас-медіа, що підтримують Комітет захисту демократії. Частина з організаторів тих демонстрацій – цинічні та хитрі політики, котрі дбають про власний інтерес, а друга частина – це корисні ідіоти», - сказав Міхал Дворчик.
Депутат від партії Право і справедливість прокоментував теж виключення депутат Громадянської платформи Міхала Щерби із засідання Сейму.
«Депутат Щерба неодноразово провокував, спікер Сейму оголошував йому догани та карав. Якщо такий рецидивіст як Щерба вчергове пробує зірвати засідання, то спікер має право виключити його із засідання Сейму», - вважає Міхал Дворчик.
Росія діє своїми звичними підступними методами.
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